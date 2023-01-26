https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/kachalov-ob-ekonomicheskom-razvitii-rossii-v-usloviyakh-sanktsiy-eto-mirovoy-rekord-1043809075.html
Качалов об экономическом развитии России в условиях санкций: это мировой рекорд
Качалов об экономическом развитии России в условиях санкций: это мировой рекорд
Потенциал наращивания товарооборота с новыми партнерами существует, и по еженедельным отчетам Bloomberg видно, что среднее нефтяное тоннаже остается на месте... 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T17:55+0300
2023-01-26T17:55+0300
2023-01-26T18:02+0300
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Качалов об экономическом развитии России в условиях санкций: это мировой рекорд: эксперт
Качалов об экономическом развитии России в условиях санкций: это мировой рекорд: эксперт
Потенциал наращивания товарооборота с новыми партнерами существует, и по еженедельным отчетам Bloomberg видно, что среднее нефтяное тоннаже остается на месте, и даже немного растет. Однако с деньгами придется поработать, пока не нормализуется внешнеполитическое давление. Такое мнение высказал в беседе с радио Sputnik доктор экономических наук Игорь Качалов, комментируя торговые сделки России с азиатскими странами."На сегодняшний день мы побили абсолютный мировой рекорд за семь тысяч лет: впервые одному государству, России, на протяжении нескольких месяцев было предъявлено 12 тысяч экономических ограничений в той или иной сфере. Ни одна страна мира не выдерживала такого феноменального экономического давления. Это экономическая война на уничтожение. И то, что мы, при этом, за первые десять месяцев показали позитивный рост, это уже большой выигрыш в экономической войне", – сказал эксперт.Он добавил, что после адаптации России с помощью новых флотов и логистических направлений пойдет речь о формировании новой экономической реальности.
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подкасты, россия, экономика, товарооборот, деньги, аудио
подкасты, россия, экономика, товарооборот, деньги, аудио
Потенциал наращивания товарооборота с новыми партнерами существует, и по еженедельным отчетам Bloomberg видно, что среднее нефтяное тоннаже остается на месте, и даже немного растет. Однако с деньгами придется поработать, пока не нормализуется внешнеполитическое давление. Такое мнение высказал в беседе с радио Sputnik
доктор экономических наук Игорь Качалов, комментируя торговые сделки России с азиатскими странами.
"На сегодняшний день мы побили абсолютный мировой рекорд за семь тысяч лет: впервые одному государству, России, на протяжении нескольких месяцев было предъявлено 12 тысяч экономических ограничений в той или иной сфере. Ни одна страна мира не выдерживала такого феноменального экономического давления. Это экономическая война на уничтожение. И то, что мы, при этом, за первые десять месяцев показали позитивный рост, это уже большой выигрыш в экономической войне", – сказал эксперт.
Он добавил, что после адаптации России с помощью новых флотов и логистических направлений пойдет речь о формировании новой экономической реальности.