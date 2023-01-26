https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/kontrabanda-s-dymkom-za-nedelyu-na-granitse-rossii-i-abkhazii-zaderzhany-chetyre-mashiny-1043813911.html

Контрабанда с дымком: за неделю на границе России и Абхазии задержаны четыре машины

Контрабанда с дымком: за неделю на границе России и Абхазии задержаны четыре машины

Контрабанда изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях. 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T15:10+0300

2023-01-26T15:10+0300

2023-01-26T15:23+0300

в абхазии

таможня

южное таможенное управление

таможенный контроль

контрабанда

абхазия

россия

сигареты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0a/1033186930_2:0:2598:1460_1920x0_80_0_0_8bf87f9ce89aac867e73e30b4234d980.jpg

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Более 36 тысяч сигарет за последнюю неделю пытались незаконно вывезти из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Всего с 1 января на таможенном посту пресекли 36 попыток табачной контрабанды из Абхазии. По всем фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 72 дела об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции составило порядка 600 блоков (120 000 сигарет).

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

таможня, южное таможенное управление, таможенный контроль, контрабанда, абхазия, россия, сигареты