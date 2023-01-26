https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/kontrabanda-s-dymkom-za-nedelyu-na-granitse-rossii-i-abkhazii-zaderzhany-chetyre-mashiny-1043813911.html
Контрабанда с дымком: за неделю на границе России и Абхазии задержаны четыре машины
Контрабанда с дымком: за неделю на границе России и Абхазии задержаны четыре машины
Контрабанда изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях. 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T15:10+0300
2023-01-26T15:10+0300
2023-01-26T15:23+0300
в абхазии
таможня
южное таможенное управление
таможенный контроль
контрабанда
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сигареты
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Более 36 тысяч сигарет за последнюю неделю пытались незаконно вывезти из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Всего с 1 января на таможенном посту пресекли 36 попыток табачной контрабанды из Абхазии. По всем фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 72 дела об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции составило порядка 600 блоков (120 000 сигарет).
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таможня, южное таможенное управление, таможенный контроль, контрабанда, абхазия, россия, сигареты
таможня, южное таможенное управление, таможенный контроль, контрабанда, абхазия, россия, сигареты
Контрабанда с дымком: за неделю на границе России и Абхазии задержаны четыре машины
15:10 26.01.2023 (обновлено: 15:23 26.01.2023)
Контрабанда изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik
. Более 36 тысяч сигарет за последнюю неделю пытались незаконно вывезти из Абхазии в Россию. Об этом сообщает
пресс-служба Краснодарской таможни.
С контрабандой на МАПП "Адлер" за семь дней было задержано четыре машины, следовавших из Абхазии. Пешеходы также пытались нарушить закон – переносили сигареты в чемоданах, пакетах и сумках.
Всего с 1 января на таможенном посту пресекли 36 попыток табачной контрабанды из Абхазии.
По всем фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 72 дела об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции составило порядка 600 блоков (120 000 сигарет).