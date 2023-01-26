https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/obemy-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-abkhazii-v-2022-godu-dostigli-pochti-40-mlrd-rub-1043800137.html

Объемы внешнеэкономической деятельности Абхазии в 2022 году достигли почти 40 млрд руб

Объемы внешнеэкономической деятельности Абхазии в 2022 году достигли почти 40 млрд руб

Объем внешнеэкономической деятельности Абхазии с 2018 по 2022 год составил более 150 миллиардов рублей. 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T11:46+0300

2023-01-26T11:46+0300

2023-01-26T11:54+0300

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Объемы внешнеэкономической деятельности Абхазии в 2022 году достигли 39,9 млрд руб, сообщает Кабмин Абхазии. Согласно цифрам, опубликованным на сайте правительства, импорт составил 32,9 млрд руб, экспорт - 6,9 млрд руб.Объем торговли в 2018-2022 годы - 152,1 млрд руб. За последние пять лет в страну ввезли товаров на сумму 121,1 млрд руб, а экспортировали на 30,9 млрд руб.С 2018 по 2022 год больше всего в республику поставляли продовольственные товары и минеральную продукцию. Меньше всего — текстиль и обувь.Больше всего из республики с 2018 по 2022 год вывезли алкоголя и рыбной продукции, меньше всего — древесины.

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