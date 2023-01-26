https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/obemy-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-abkhazii-v-2022-godu-dostigli-pochti-40-mlrd-rub-1043800137.html
Объемы внешнеэкономической деятельности Абхазии в 2022 году достигли почти 40 млрд руб
Объемы внешнеэкономической деятельности Абхазии в 2022 году достигли почти 40 млрд руб
Объем внешнеэкономической деятельности Абхазии с 2018 по 2022 год составил более 150 миллиардов рублей. 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T11:46+0300
2023-01-26T11:46+0300
2023-01-26T11:54+0300
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Объемы внешнеэкономической деятельности Абхазии в 2022 году достигли 39,9 млрд руб, сообщает Кабмин Абхазии. Согласно цифрам, опубликованным на сайте правительства, импорт составил 32,9 млрд руб, экспорт - 6,9 млрд руб.Объем торговли в 2018-2022 годы - 152,1 млрд руб. За последние пять лет в страну ввезли товаров на сумму 121,1 млрд руб, а экспортировали на 30,9 млрд руб.С 2018 по 2022 год больше всего в республику поставляли продовольственные товары и минеральную продукцию. Меньше всего — текстиль и обувь.Больше всего из республики с 2018 по 2022 год вывезли алкоголя и рыбной продукции, меньше всего — древесины.
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кабмин абхазии, абхазия, экономика, импорт, экспорт
кабмин абхазии, абхазия, экономика, импорт, экспорт
Объемы внешнеэкономической деятельности Абхазии в 2022 году достигли почти 40 млрд руб
11:46 26.01.2023 (обновлено: 11:54 26.01.2023)
Объем внешнеэкономической деятельности Абхазии с 2018 по 2022 год составил более 150 миллиардов рублей.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Объемы внешнеэкономической деятельности Абхазии в 2022 году достигли 39,9 млрд руб, сообщает Кабмин Абхазии.
Согласно цифрам, опубликованным на сайте правительства, импорт составил 32,9 млрд руб, экспорт - 6,9 млрд руб.
Объем торговли в 2018-2022 годы - 152,1 млрд руб. За последние пять лет в страну ввезли товаров на сумму 121,1 млрд руб, а экспортировали на 30,9 млрд руб.
С 2018 по 2022 год больше всего в республику поставляли продовольственные товары и минеральную продукцию. Меньше всего — текстиль и обувь.
Больше всего из республики с 2018 по 2022 год вывезли алкоголя и рыбной продукции, меньше всего — древесины.