https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/ozgan-rossiya-okazhet-abkhazii-sodeystvie-po-programme-lgotnogo-kreditovaniya-1043812500.html
Озган: Россия окажет Абхазии содействие по программе льготного кредитования
Озган: Россия окажет Абхазии содействие по программе льготного кредитования
Программа льготного кредитования абхазских предпринимателей российским банками, которая осуществляется в рамках Государственной программы... 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T13:50+0300
2023-01-26T13:50+0300
2023-01-26T14:21+0300
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Россия будет оказывать содействие по программе льготного кредитования абхазских предпринимателей российскими банками, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на совещании у президента. Несколько проектов направлены в Минэкономразвития России, но по ним пока никаких решений нет.Первый этап программы льготного кредитования был инициирован в 2015 году Министерством экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы. В рамках программы три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей. Объем кредитования составил один миллиард 200 миллионов рублей.
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экономика, абхазия, россия
Озган: Россия окажет Абхазии содействие по программе льготного кредитования
13:50 26.01.2023 (обновлено: 14:21 26.01.2023)
Программа льготного кредитования абхазских предпринимателей российским банками, которая осуществляется в рамках Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Россия будет оказывать содействие по программе льготного кредитования абхазских предпринимателей российскими банками, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на совещании у президента.
По ее словам, уже утвержден порядок реализации программы и формируются предложения.
Несколько проектов направлены в Минэкономразвития России, но по ним пока никаких решений нет.
Первый этап программы льготного кредитования был инициирован в 2015 году Министерством экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы. В рамках программы три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.
В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей. Объем кредитования составил один миллиард 200 миллионов рублей.