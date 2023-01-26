https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/ozgan-rossiya-okazhet-abkhazii-sodeystvie-po-programme-lgotnogo-kreditovaniya-1043812500.html

Озган: Россия окажет Абхазии содействие по программе льготного кредитования

Озган: Россия окажет Абхазии содействие по программе льготного кредитования

Программа льготного кредитования абхазских предпринимателей российским банками, которая осуществляется в рамках Государственной программы... 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T13:50+0300

2023-01-26T13:50+0300

2023-01-26T14:21+0300

в абхазии

экономика

абхазия

россия

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Россия будет оказывать содействие по программе льготного кредитования абхазских предпринимателей российскими банками, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на совещании у президента. Несколько проектов направлены в Минэкономразвития России, но по ним пока никаких решений нет.Первый этап программы льготного кредитования был инициирован в 2015 году Министерством экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы. В рамках программы три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей. Объем кредитования составил один миллиард 200 миллионов рублей.

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