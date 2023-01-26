https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/posol-abkhazii-v-rossii-vruchil-kopii-veritelnykh-gramot-zamministra-inostrannykh-del-rf--1043817792.html

Посол Абхазии в России вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел РФ

Посол Абхазии в России вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел РФ

Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Абхазии в России 30 ноября. 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T21:38+0300

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел РФ Михаилу Галузину, сообщает агентство Апсныпресс.Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

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