https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/posol-abkhazii-v-rossii-vruchil-kopii-veritelnykh-gramot-zamministra-inostrannykh-del-rf--1043817792.html
Посол Абхазии в России вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел РФ
Посол Абхазии в России вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел РФ
Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Абхазии в России 30 ноября. 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T21:38+0300
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2023-01-26T21:38+0300
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел РФ Михаилу Галузину, сообщает агентство Апсныпресс.Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
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россия, абхазия, политика
россия, абхазия, политика
Посол Абхазии в России вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел РФ
Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Абхазии в России 30 ноября.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел РФ Михаилу Галузину, сообщает агентство Апсныпресс.
Галузин поздравил Квициниа с вступлением в должность и пожелал успехов в работе.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.