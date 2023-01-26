https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/posrednik-dbar-o-perekhode-abkhazii-na-novuyu-tovarnuyu-nomenklaturu-1043783811.html

Посредник: Дбар о переходе Абхазии на новую товарную номенклатуру

Посредник: Дбар о переходе Абхазии на новую товарную номенклатуру

Что даст Абхазии переход на товарную номенклатуру внешней экономической деятельности Евразийского экономического союза, в эфире радио Sputnik рассказал старший... 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T10:10+0300

2023-01-26T10:10+0300

2023-01-26T10:25+0300

радио

абхазия

таможня

товары

евразийский экономический союз

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/19/1043783987_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_38e818dda915e965c15c13e787c28a50.jpg

Посредник: Дбар о переходе Абхазии на новую товарную номенклатуру Посредник: Дбар о переходе Абхазии на новую товарную номенклатуру

С 1 января Абхазия перешла на товарную номенклатуру внешней экономической деятельности Евразийского экономического союза.В связи с принятием новой товарной номенклатуры ГТК Абхазии перешел на 10-значный цифровой код классификации товаров. Это позволит более детально описывать товары, перемещаемые через таможенную территорию Абхазии. По словам Дбар, нововведение способствует повышению эффективности таможенного регулирования и ведения таможенной статистики.В ближайшее время предполагается вступление в силу нового таможенного кодекса Республики Абхазия, гармонизированный с законодательством ЕАЭС.Полная версия беседы в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, таможня, товары, евразийский экономический союз, подкасты, аудио