https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/posrednik-dbar-o-perekhode-abkhazii-na-novuyu-tovarnuyu-nomenklaturu-1043783811.html
Посредник: Дбар о переходе Абхазии на новую товарную номенклатуру
Посредник: Дбар о переходе Абхазии на новую товарную номенклатуру
Что даст Абхазии переход на товарную номенклатуру внешней экономической деятельности Евразийского экономического союза, в эфире радио Sputnik рассказал старший... 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T10:10+0300
2023-01-26T10:10+0300
2023-01-26T10:25+0300
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Посредник: Дбар о переходе Абхазии на новую товарную номенклатуру
Посредник: Дбар о переходе Абхазии на новую товарную номенклатуру
С 1 января Абхазия перешла на товарную номенклатуру внешней экономической деятельности Евразийского экономического союза.В связи с принятием новой товарной номенклатуры ГТК Абхазии перешел на 10-значный цифровой код классификации товаров. Это позволит более детально описывать товары, перемещаемые через таможенную территорию Абхазии. По словам Дбар, нововведение способствует повышению эффективности таможенного регулирования и ведения таможенной статистики.В ближайшее время предполагается вступление в силу нового таможенного кодекса Республики Абхазия, гармонизированный с законодательством ЕАЭС.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, таможня, товары, евразийский экономический союз, подкасты, аудио
абхазия, таможня, товары, евразийский экономический союз, подкасты, аудио
Посредник: Дбар о переходе Абхазии на новую товарную номенклатуру
10:10 26.01.2023 (обновлено: 10:25 26.01.2023)
Что даст Абхазии переход на товарную номенклатуру внешней экономической деятельности Евразийского экономического союза, в эфире радио Sputnik рассказал старший инспектор отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля ГТК Абхазии Саид Дбар.
С 1 января Абхазия перешла на товарную номенклатуру внешней экономической деятельности Евразийского экономического союза.
В связи с принятием новой товарной номенклатуры ГТК Абхазии перешел на 10-значный цифровой код классификации товаров. Это позволит более детально описывать товары, перемещаемые через таможенную территорию Абхазии. По словам Дбар, нововведение способствует повышению эффективности таможенного регулирования и ведения таможенной статистики.
В ближайшее время предполагается вступление в силу нового таможенного кодекса Республики Абхазия, гармонизированный с законодательством ЕАЭС.
Полная версия беседы в аудиофайле
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