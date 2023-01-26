https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/proverka-kachestva-gosstandart-abkhazii-rasskazal-o-svoey-rabote-1043799475.html

Проверка качества: Госстандарт Абхазии рассказал о своей работе

Проверка качества: Госстандарт Абхазии рассказал о своей работе

Руководитель департамента по стандартам, сертификации, аккредитации и метрологическому надзору Госстандарта Темур Лагвилава рассказал о работе по проверке... 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T09:35+0300

2023-01-26T09:35+0300

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В интервью радио Sputnik Абхазия представитель Госстандарта рассказал о результатах проверки заполняемости газовых баллонов, которые перевозят на специальных автомобилях.Проверку проводили в Сухуме, и по результатам удалось выяснить, что газовые баллоны наполняются не до конца. Госстандарт работает по многим направлениям, проверяет качество продуктов питания. Темур Лагвилава рассказал, что часто люди обращаются и жалуются на качество хлеба, они там находят посторонние предметы, например, какой-нибудь металлический предмет, который случайно упал в тесто.Кроме того, руководитель департамента по стандартам, сертификации, аккредитации и метрологическому надзору Госстандарта Темур Лагвилава проинформировал о работе ведомства в целом по проверке качества товаров внутри Абхазии и завозимой продукции.

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