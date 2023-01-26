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Проверка качества: Госстандарт Абхазии рассказал о своей работе
Проверка качества: Госстандарт Абхазии рассказал о своей работе
Руководитель департамента по стандартам, сертификации, аккредитации и метрологическому надзору Госстандарта Темур Лагвилава рассказал о работе по проверке... 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T09:35+0300
2023-01-26T09:35+0300
2023-01-26T09:59+0300
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В интервью радио Sputnik Абхазия представитель Госстандарта рассказал о результатах проверки заполняемости газовых баллонов, которые перевозят на специальных автомобилях.Проверку проводили в Сухуме, и по результатам удалось выяснить, что газовые баллоны наполняются не до конца. Госстандарт работает по многим направлениям, проверяет качество продуктов питания. Темур Лагвилава рассказал, что часто люди обращаются и жалуются на качество хлеба, они там находят посторонние предметы, например, какой-нибудь металлический предмет, который случайно упал в тесто.Кроме того, руководитель департамента по стандартам, сертификации, аккредитации и метрологическому надзору Госстандарта Темур Лагвилава проинформировал о работе ведомства в целом по проверке качества товаров внутри Абхазии и завозимой продукции.
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видео, мультимедиа, госстандарт абхазии, абхазия, видео
видео, мультимедиа, госстандарт абхазии, абхазия, видео
Проверка качества: Госстандарт Абхазии рассказал о своей работе
09:35 26.01.2023 (обновлено: 09:59 26.01.2023)
Руководитель департамента по стандартам, сертификации, аккредитации и метрологическому надзору Госстандарта Темур Лагвилава рассказал о работе по проверке качества товаров.
В интервью радио Sputnik Абхазия представитель Госстандарта рассказал о результатах проверки заполняемости газовых баллонов, которые перевозят на специальных автомобилях.
Проверку проводили в Сухуме, и по результатам удалось выяснить, что газовые баллоны наполняются не до конца.
Госстандарт работает по многим направлениям, проверяет качество продуктов питания. Темур Лагвилава рассказал, что часто люди обращаются и жалуются на качество хлеба, они там находят посторонние предметы, например, какой-нибудь металлический предмет, который случайно упал в тесто.
Кроме того, руководитель департамента по стандартам, сертификации, аккредитации и метрологическому надзору Госстандарта Темур Лагвилава проинформировал о работе ведомства в целом по проверке качества товаров внутри Абхазии и завозимой продукции.