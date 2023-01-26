https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/remontno-vosstanovitelnye-raboty-provedut-v-gorodskoy-cherte-gudauty-1043816765.html

Ремонтно-восстановительные работы проведут в городской черте Гудауты

Ремонтно-восстановительные работы проведут в городской черте Гудауты

Более 12 миллионов рублей выделено из бюджета Гудаутского района на благоустройство центральной части города. 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T19:45+0300

2023-01-26T19:45+0300

2023-01-26T19:45+0300

в абхазии

гудаутский район

абхазия

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Ряд ремонтно-восстановительных работ проведут в городской черте Гудауты, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.Он уточнил, что уже начались реставрационные работы на территории, прилегающей к мемориалу павшим бойцам в Отечественной войне народа Абхазии. Там заменят более 400 квадратных метров брусчатки.Авидзба добавил, что восстановительные работы также проводятся в парке имени Ленина, где был восстановлен и запущен единственный в городе фонтан за счет совместных средств администрации района и владельца кафе, перед которым расположен фонтан.Помимо этого, в парке появится новая дренажная система и тротуарная плитка. На это в общей сложности будет выделено около восьми миллионов рублей.

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гудаутский район, абхазия