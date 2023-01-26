https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/rossiyskie-podrazdeleniya-vzyali-pod-kontrol-trassu-veduschuyu-iz-pokrovskogo-v-ugledar-1043810507.html
Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар
Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар
В Угледаре сейчас собраны разрозненные украинские части, у них нет коммуникации и согласованности действий. 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T12:40+0300
2023-01-26T12:40+0300
2023-01-26T14:25+0300
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар, на подступах к городу занимают новые позиции, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин.По его словам, на подступах к городу российские подразделения занимают новые позиции.Ранее в четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
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россия, украина, днр
Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар
12:40 26.01.2023 (обновлено: 14:25 26.01.2023)
В Угледаре сейчас собраны разрозненные украинские части, у них нет коммуникации и согласованности действий.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар, на подступах к городу занимают новые позиции, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Сейчас взята на контроль трасса из Покровского на Угледар", – сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, на подступах к городу российские подразделения занимают новые позиции.
Ранее в четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.