https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/rossiyskie-podrazdeleniya-vzyali-pod-kontrol-trassu-veduschuyu-iz-pokrovskogo-v-ugledar-1043810507.html

Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар

Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар

В Угледаре сейчас собраны разрозненные украинские части, у них нет коммуникации и согласованности действий. 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T12:40+0300

2023-01-26T12:40+0300

2023-01-26T14:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

днр

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар, на подступах к городу занимают новые позиции, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин.По его словам, на подступах к городу российские подразделения занимают новые позиции.Ранее в четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.

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