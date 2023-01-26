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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/rossiyskie-podrazdeleniya-vzyali-pod-kontrol-trassu-veduschuyu-iz-pokrovskogo-v-ugledar-1043810507.html
Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар
Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар
В Угледаре сейчас собраны разрозненные украинские части, у них нет коммуникации и согласованности действий. 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T12:40+0300
2023-01-26T14:25+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар, на подступах к городу занимают новые позиции, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин.По его словам, на подступах к городу российские подразделения занимают новые позиции.Ранее в четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
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россия, украина, днр
россия, украина, днр

Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар

12:40 26.01.2023 (обновлено: 14:25 26.01.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота танкистов в зоне СВО
Работа танкистов в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 26.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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В Угледаре сейчас собраны разрозненные украинские части, у них нет коммуникации и согласованности действий.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар, на подступах к городу занимают новые позиции, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Сейчас взята на контроль трасса из Покровского на Угледар", – сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, на подступах к городу российские подразделения занимают новые позиции.
Ранее в четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
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