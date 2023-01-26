https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/rossotrudnichestvo-nazvalo-samye-populyarnye-professii-sredi-abiturientov-abkhazii-1043800287.html
Россотрудничество назвало самые популярные профессии среди абитуриентов Абхазии
Россотрудничество назвало самые популярные профессии среди абитуриентов Абхазии
Прием заявок на поступление в российские вузы по квотам через представительство Россотрудничества в Абхазии продлится до 20 февраля. 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T15:50+0300
2023-01-26T15:50+0300
2023-01-26T16:04+0300
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. По квотной программе поступления в российские вузы Абхазии в 2023 году было выделено 110 квот, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.По его словам, из 110 квот 32 места выделено по линии Росавиации и Минэкономразвития России. Федотов отметил, что эти места необходимы для "нужд аэропорта", который планируется запустить в Абхазии.Среди наиболее популярных специальностей среди абитуриентов в 2023 году – здравоохранение, культура и сфера IT."Нас это очень радует, потому что я все-таки считаю, что у Абхазии достаточное количество областей, куда можно было бы применить эти знания и в будущем получить рабочие места", – добавил Федотов.По информации Федотова, к концу прошлой недели от абитуриентов было подано чуть более 70 заявок, из которых на доработку отправлено всего две. По словам руководителя представительства, для помощи будущим студентам в заполнении документов и консультаций Россотрудничество в Абхазии создало отдельный Телеграм-канал.Абитуриенты по программам бакалавриата будут сдавать вступительные экзамены онлайн через программу Прокторинг. По словам Федотова, программа не допускает никаких махинаций со стороны сдающих.
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россотрудничество, россотрудничество в абхазии, абхазия, студенты, образование, россия
россотрудничество, россотрудничество в абхазии, абхазия, студенты, образование, россия
Россотрудничество назвало самые популярные профессии среди абитуриентов Абхазии
15:50 26.01.2023 (обновлено: 16:04 26.01.2023)
Прием заявок на поступление в российские вузы по квотам через представительство Россотрудничества в Абхазии продлится до 20 февраля.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. По квотной программе поступления в российские вузы Абхазии в 2023 году было выделено 110 квот, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
По его словам, из 110 квот 32 места выделено по линии Росавиации и Минэкономразвития России. Федотов отметил, что эти места необходимы для "нужд аэропорта", который планируется запустить в Абхазии.
"Здесь я бы хотел акцентировать внимание на том, что эти квоты целевые. К сожалению, если мы не сможем набрать нужное количество ребят, то Россия эти квоты заберет, мы не сможем их перераспределить на другие специальности", – сказал он.
Среди наиболее популярных специальностей среди абитуриентов в 2023 году – здравоохранение, культура и сфера IT.
"Нас это очень радует, потому что я все-таки считаю, что у Абхазии достаточное количество областей, куда можно было бы применить эти знания и в будущем получить рабочие места", – добавил Федотов.
По информации Федотова, к концу прошлой недели от абитуриентов было подано чуть более 70 заявок, из которых на доработку отправлено всего две. По словам руководителя представительства, для помощи будущим студентам в заполнении документов и консультаций Россотрудничество в Абхазии создало отдельный Телеграм-канал.
Абитуриенты по программам бакалавриата будут сдавать вступительные экзамены онлайн через программу Прокторинг. По словам Федотова, программа не допускает никаких махинаций со стороны сдающих.