https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/rossotrudnichestvo-nazvalo-samye-populyarnye-professii-sredi-abiturientov-abkhazii-1043800287.html

Россотрудничество назвало самые популярные профессии среди абитуриентов Абхазии

Россотрудничество назвало самые популярные профессии среди абитуриентов Абхазии

Прием заявок на поступление в российские вузы по квотам через представительство Россотрудничества в Абхазии продлится до 20 февраля. 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T15:50+0300

2023-01-26T15:50+0300

2023-01-26T16:04+0300

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. По квотной программе поступления в российские вузы Абхазии в 2023 году было выделено 110 квот, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.По его словам, из 110 квот 32 места выделено по линии Росавиации и Минэкономразвития России. Федотов отметил, что эти места необходимы для "нужд аэропорта", который планируется запустить в Абхазии.Среди наиболее популярных специальностей среди абитуриентов в 2023 году – здравоохранение, культура и сфера IT."Нас это очень радует, потому что я все-таки считаю, что у Абхазии достаточное количество областей, куда можно было бы применить эти знания и в будущем получить рабочие места", – добавил Федотов.По информации Федотова, к концу прошлой недели от абитуриентов было подано чуть более 70 заявок, из которых на доработку отправлено всего две. По словам руководителя представительства, для помощи будущим студентам в заполнении документов и консультаций Россотрудничество в Абхазии создало отдельный Телеграм-канал.Абитуриенты по программам бакалавриата будут сдавать вступительные экзамены онлайн через программу Прокторинг. По словам Федотова, программа не допускает никаких махинаций со стороны сдающих.

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