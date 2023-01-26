https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/vlasti-gudautskogo-rayona-vydelili-dengi-pogoreltsam-iz-sela-kulanyrkhua-1043814281.html
Власти Гудаутского района выделили деньги погорельцам из села Куланырхуа
Власти Гудаутского района выделили деньги погорельцам из села Куланырхуа
Дом семьи Агрба в селе Куланырхуа сгорел в результате короткого замыкания электропроводки 11 января 2023 года. 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T17:15+0300
2023-01-26T17:15+0300
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Из бюджета Гудаутского района выделено 150 тысяч рублей и 50 тысяч рублей от дирекции Рицинского национального реликтового парка погорельцам из села Куланырхуа, рассказал первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.Авидзба подчеркнул, что этой суммы недостаточно для восстановления сгоревшего дома и в связи с этим руководство района обратилось к президенту Абхазии с официальной просьбой выделить дополнительную сумму от государства.По словам Авидзба, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки. Пламя добралось до газового баллона, который впоследствии взорвался. Члены семьи Агрба сейчас временно живут у родственников.Как ранее сообщала пресс-служба администрации Гудаутского района, на момент прибытия пожарной службы, пламя охватило весь дом. Несмотря на усилия пожарной службы, дом сгорел полностью.
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мчс абхазии, гудаутский район, пожар, абхазия
мчс абхазии, гудаутский район, пожар, абхазия
Власти Гудаутского района выделили деньги погорельцам из села Куланырхуа
Дом семьи Агрба в селе Куланырхуа сгорел в результате короткого замыкания электропроводки 11 января 2023 года.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Из бюджета Гудаутского района выделено 150 тысяч рублей и 50 тысяч рублей от дирекции Рицинского национального реликтового парка погорельцам из села Куланырхуа, рассказал первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.
"В том доме жила семья из четырех человек – глава семейства, его супруга и двое несовершеннолетних детей. Я ездил на место происшествие и видел все своими глазами. Сгорело все. Даже то, что осталось от стен придется сносить. Администрация района и Рицинский парк выделили в общей сложности 200 тысяч рублей в помощь этой семье", - уточнил он.
Авидзба подчеркнул, что этой суммы недостаточно для восстановления сгоревшего дома и в связи с этим руководство района обратилось к президенту Абхазии с официальной просьбой выделить дополнительную сумму от государства.
По словам Авидзба, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки. Пламя добралось до газового баллона, который впоследствии взорвался. Члены семьи Агрба сейчас временно живут у родственников.
Как ранее сообщала пресс-служба администрации Гудаутского района, на момент прибытия пожарной службы, пламя охватило весь дом. Несмотря на усилия пожарной службы, дом сгорел полностью.