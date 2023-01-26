https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/vlasti-gudautskogo-rayona-vydelili-dengi-pogoreltsam-iz-sela-kulanyrkhua-1043814281.html

Власти Гудаутского района выделили деньги погорельцам из села Куланырхуа

Власти Гудаутского района выделили деньги погорельцам из села Куланырхуа

Дом семьи Агрба в селе Куланырхуа сгорел в результате короткого замыкания электропроводки 11 января 2023 года. 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T17:15+0300

2023-01-26T17:15+0300

2023-01-26T17:15+0300

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Из бюджета Гудаутского района выделено 150 тысяч рублей и 50 тысяч рублей от дирекции Рицинского национального реликтового парка погорельцам из села Куланырхуа, рассказал первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.Авидзба подчеркнул, что этой суммы недостаточно для восстановления сгоревшего дома и в связи с этим руководство района обратилось к президенту Абхазии с официальной просьбой выделить дополнительную сумму от государства.По словам Авидзба, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки. Пламя добралось до газового баллона, который впоследствии взорвался. Члены семьи Агрба сейчас временно живут у родственников.Как ранее сообщала пресс-служба администрации Гудаутского района, на момент прибытия пожарной службы, пламя охватило весь дом. Несмотря на усилия пожарной службы, дом сгорел полностью.

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