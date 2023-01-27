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Часть Абхазии 28 января останется без света на три часа
Часть Абхазии 28 января останется без света на три часа
Дневные ограничения на линиях "Шешелети-1" и "Шешелети-2" в субботу будут перенесены на время отключений. 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T10:15+0300
2023-01-27T10:15+0300
2023-01-27T10:34+0300
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Завтра, 28 января, часть Абхазии, питающаяся от высоковольтных линий "Шешелети-1" и "Шешелети-2" останется без света на три часа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Отключения продлятся с 13:00 до 16:00, дневные ограничения на этих линиях будут перенесены на это время.Неудобства связаны с регламентными работами по очистке водоприемника деривационного туннеля на плотине ИнгурГЭС в Джварском водохранилище.
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абхазия, новости
Часть Абхазии 28 января останется без света на три часа
10:15 27.01.2023 (обновлено: 10:34 27.01.2023)
Дневные ограничения на линиях "Шешелети-1" и "Шешелети-2" в субботу будут перенесены на время отключений.
СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Завтра, 28 января, часть Абхазии, питающаяся от высоковольтных линий "Шешелети-1" и "Шешелети-2" останется без света на три часа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Отключения продлятся с 13:00 до 16:00, дневные ограничения на этих линиях будут перенесены на это время.
Неудобства связаны с регламентными работами по очистке водоприемника деривационного туннеля на плотине ИнгурГЭС в Джварском водохранилище.