https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/chast-abkhazii-28-yanvarya-ostanetsya-bez-sveta-na-tri-chasa-1043819626.html

Часть Абхазии 28 января останется без света на три часа

Часть Абхазии 28 января останется без света на три часа

Дневные ограничения на линиях "Шешелети-1" и "Шешелети-2" в субботу будут перенесены на время отключений. 27.01.2023, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Завтра, 28 января, часть Абхазии, питающаяся от высоковольтных линий "Шешелети-1" и "Шешелети-2" останется без света на три часа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Отключения продлятся с 13:00 до 16:00, дневные ограничения на этих линиях будут перенесены на это время.Неудобства связаны с регламентными работами по очистке водоприемника деривационного туннеля на плотине ИнгурГЭС в Джварском водохранилище.

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