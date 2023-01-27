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Часть Сухумского и Гулрыпшского районов останутся без света 28 января
Часть Сухумского и Гулрыпшского районов останутся без света 28 января
Компания "Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства, связанные с заменой трансформатора. 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T20:00+0300
2023-01-27T20:00+0300
2023-01-27T20:00+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Часть Сухумского и Гулрыпшского районов останутся без света в субботу, 28 января, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Подстанция "Баслат" будет отключена с 12:00 до 15:00. Неудобства связаны с заметой трансформатора 10 МВт на трансформатор 16 МВт.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Сухумского и Гулрыпшского районов останутся без света 28 января
Компания "Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства, связанные с заменой трансформатора.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Часть Сухумского и Гулрыпшского районов останутся без света в субботу, 28 января, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Подстанция "Баслат" будет отключена с 12:00 до 15:00.
Неудобства связаны с заметой трансформатора 10 МВт на трансформатор 16 МВт.