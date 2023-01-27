https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/grazhdanin-i-nachalnik-gabliya-ob-usilenii-shkolnogo-obrazovaniya-v-abkhazii-1043822691.html

Гражданин и начальник: Габлия об усилении школьного образования в Абхазии

Гражданин и начальник: Габлия об усилении школьного образования в Абхазии

Министр просвещения Инал Габлия в эфире радио Sputnik рассказал о главных целях и задачах ведомства в 2023 году, о том, как оно намерено усилить школьное... 27.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-27T14:27+0300

2023-01-27T14:27+0300

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Гражданин и начальник: Габлия об усилении школьного образования в Абхазии Гражданин и начальник: Габлия об усилении школьного образования в Абхазии

Главной задачей Минпроса в 2023 году, как и в прошлом, остается повышение квалификации педагогов и развитие интеллектуального потенциала детей дошкольного и школьного возраста. По словам Инала Габлия, продолжится работа зимней и летней школы "Учитель года" с участием победителей и лауреатов всероссийских конкурсов.Инал Габлия высказал мнение по расформированию министерства, в результате которого появилось два разных ведомства – Министерство просвещения и Управление языковой политики. Министр просвещения также рассказал о работе, которая проводилась в детсадах и школах по обучению абхазского языка.О том, как Минпросвещения намерено усилить школьное образование и как видит работу детсадов, можно узнать в аудиофайле.

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