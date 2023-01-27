https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/grazhdanin-i-nachalnik-sanguliya-o-sokhranenii-istoriko-kulturnogo-naslediya-v-abkhazii-1043790997.html
Гражданин и начальник: Сангулия о сохранении историко-культурного наследия в Абхазии
Гражданин и начальник: Сангулия о сохранении историко-культурного наследия в Абхазии
Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как в республике ведется работа по... 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T10:40+0300
2023-01-27T10:40+0300
2023-01-27T13:01+0300
радио
подкасты
гражданин и начальник
абхазия
министерство культуры абхазии
памятники
охрана историко-культурного наследия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/19/1043790838_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ec7033ae18d9baf9019e4e7a45d1ed48.jpg
Гражданин и начальник: Сангулия
Гражданин и начальник: Сангулия
Гарик Сангулия назначен главой Госуправления охраны историко-культурного наследия. Соответствующий указ был подписан главой государства в понедельник, 23 января.О первоочередных задачах, которые предстоит решить в должности руководителя Госуправления, о проблемах и перспективах развития ведомства, слушайте в аудиофайле. Гарик Сангулия – научный сотрудник отдела археологии АбИГИ, преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии на историческом факультете АГУ. Научной работой занимается с 1983 года, в область научных интересов входят археология, абхазоведение, кавказоведение.Принимал участие в конференциях, конгрессах, семинарах, круглых столах, сессиях в Абхазии и за рубежом, руководил археологическими раскопками на территории республики.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/19/1043790838_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_f193f160138edacb2e3ad98a7155f5b5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, министерство культуры абхазии, памятники, охрана историко-культурного наследия, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, министерство культуры абхазии, памятники, охрана историко-культурного наследия, аудио
Гражданин и начальник: Сангулия о сохранении историко-культурного наследия в Абхазии
10:40 27.01.2023 (обновлено: 13:01 27.01.2023)
Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как в республике ведется работа по сохранению историко-культурного наследия.
Гарик Сангулия назначен главой Госуправления охраны историко-культурного наследия. Соответствующий указ был подписан главой государства в понедельник, 23 января.
О первоочередных задачах, которые предстоит решить в должности руководителя Госуправления, о проблемах и перспективах развития ведомства, слушайте в аудиофайле.
Гарик Сангулия – научный сотрудник отдела археологии АбИГИ, преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии на историческом факультете АГУ. Научной работой занимается с 1983 года, в область научных интересов входят археология, абхазоведение, кавказоведение.
Принимал участие в конференциях, конгрессах, семинарах, круглых столах, сессиях в Абхазии и за рубежом, руководил археологическими раскопками на территории республики.