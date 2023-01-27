https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/grazhdanin-i-nachalnik-sanguliya-o-sokhranenii-istoriko-kulturnogo-naslediya-v-abkhazii-1043790997.html

Гражданин и начальник: Сангулия о сохранении историко-культурного наследия в Абхазии

Гражданин и начальник: Сангулия о сохранении историко-культурного наследия в Абхазии

Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как в республике ведется работа по... 27.01.2023, Sputnik Абхазия

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2023-01-27T10:40+0300

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Гражданин и начальник: Сангулия Гражданин и начальник: Сангулия

Гарик Сангулия назначен главой Госуправления охраны историко-культурного наследия. Соответствующий указ был подписан главой государства в понедельник, 23 января.О первоочередных задачах, которые предстоит решить в должности руководителя Госуправления, о проблемах и перспективах развития ведомства, слушайте в аудиофайле. Гарик Сангулия – научный сотрудник отдела археологии АбИГИ, преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии на историческом факультете АГУ. Научной работой занимается с 1983 года, в область научных интересов входят археология, абхазоведение, кавказоведение.Принимал участие в конференциях, конгрессах, семинарах, круглых столах, сессиях в Абхазии и за рубежом, руководил археологическими раскопками на территории республики.

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