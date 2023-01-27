https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/kabmin-abkhazii-prinyal-postanovlenie-o-vremennykh-bespoletnykh-zonakh-1043824363.html

Кабмин Абхазии принял постановление о временных бесполетных зонах

Кабмин Абхазии принял постановление о временных бесполетных зонах

Запрет касается, в том числе, полетов беспилотных летательных аппаратов – дронов и коптеров. 27.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-27T14:36+0300

2023-01-27T14:36+0300

2023-01-27T14:48+0300

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абхазия

кабмин абхазии

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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Кабинет министров принял постановление "Об установлении временных запретных зон воздушного пространства Республики Абхазия". Документ опубликован на сайте Кабмина.Постановление было принято в целях защиты от военных и террористических угроз и будет действовать до утверждения Правил использования воздушного пространства Абхазии.Запретными для полетов зонами названы комплексы административных зданий, в том числе места расположения госорганов, госдачи, дипломатические и консульские учреждения. Кроме того, запретной зоной объявлено воздушное пространство над объектами военного и оборонного значения, зданием АГТРК, вышкой "Абхазсвязи" и территорией сухумского аэропорта.

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