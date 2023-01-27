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Кабмин Абхазии принял постановление о временных бесполетных зонах
Кабмин Абхазии принял постановление о временных бесполетных зонах
Запрет касается, в том числе, полетов беспилотных летательных аппаратов – дронов и коптеров. 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T14:36+0300
2023-01-27T14:36+0300
2023-01-27T14:48+0300
в абхазии
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кабмин абхазии
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Кабинет министров принял постановление "Об установлении временных запретных зон воздушного пространства Республики Абхазия". Документ опубликован на сайте Кабмина.Постановление было принято в целях защиты от военных и террористических угроз и будет действовать до утверждения Правил использования воздушного пространства Абхазии.Запретными для полетов зонами названы комплексы административных зданий, в том числе места расположения госорганов, госдачи, дипломатические и консульские учреждения. Кроме того, запретной зоной объявлено воздушное пространство над объектами военного и оборонного значения, зданием АГТРК, вышкой "Абхазсвязи" и территорией сухумского аэропорта.
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абхазия, кабмин абхазии
Кабмин Абхазии принял постановление о временных бесполетных зонах
14:36 27.01.2023 (обновлено: 14:48 27.01.2023)
Запрет касается, в том числе, полетов беспилотных летательных аппаратов – дронов и коптеров.
СУХУМ, 27 янв – Sputnik.
Кабинет министров принял постановление "Об установлении временных запретных зон воздушного пространства Республики Абхазия". Документ опубликован
на сайте Кабмина.
Постановление было принято в целях защиты от военных и террористических угроз и будет действовать до утверждения Правил использования воздушного пространства Абхазии.
Запретными для полетов зонами названы комплексы административных зданий, в том числе места расположения госорганов, госдачи, дипломатические и консульские учреждения.
Кроме того, запретной зоной объявлено воздушное пространство над объектами военного и оборонного значения, зданием АГТРК, вышкой "Абхазсвязи" и территорией сухумского аэропорта.