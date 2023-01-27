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Лес загорелся в районе Яштухи
Лес загорелся в районе Яштухи
Лесной пожар площадью 400 квадратных метров удалось потушить, оставшаяся часть горящего леса находится вдалеке от домов и не представляет опасности для людей. 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T19:44+0300
2023-01-27T19:44+0300
2023-01-27T19:44+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. В верховьях села Яштуха возник лесной пожар, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Часть горящего леса находилась поблизости от населенного пункта. Пожар на площади в 400 квадратных метров был потушен силами сотрудников МЧС. Оставшаяся часть находится в труднодоступном месте, вдалеке от домов жителей и не представляет опасности для людей. Тем не менее, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что спасатели мониторят ситуацию.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мчс абхазии
абхазия, новости, мчс абхазии
Лес загорелся в районе Яштухи
Лесной пожар площадью 400 квадратных метров удалось потушить, оставшаяся часть горящего леса находится вдалеке от домов и не представляет опасности для людей.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. В верховьях села Яштуха возник лесной пожар, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
Часть горящего леса находилась поблизости от населенного пункта. Пожар на площади в 400 квадратных метров был потушен силами сотрудников МЧС.
Оставшаяся часть находится в труднодоступном месте, вдалеке от домов жителей и не представляет опасности для людей. Тем не менее, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что спасатели мониторят ситуацию.