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Лес загорелся в районе Яштухи

Лес загорелся в районе Яштухи

Лесной пожар площадью 400 квадратных метров удалось потушить, оставшаяся часть горящего леса находится вдалеке от домов и не представляет опасности для людей. 27.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-27T19:44+0300

2023-01-27T19:44+0300

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. В верховьях села Яштуха возник лесной пожар, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Часть горящего леса находилась поблизости от населенного пункта. Пожар на площади в 400 квадратных метров был потушен силами сотрудников МЧС. Оставшаяся часть находится в труднодоступном месте, вдалеке от домов жителей и не представляет опасности для людей. Тем не менее, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что спасатели мониторят ситуацию.

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