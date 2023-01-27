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Огнестрельное оружие и наркотики изъяли у жителя поселка Бзыбта

Огнестрельное оружие и наркотики изъяли у жителя поселка Бзыбта

Задержанного подозревают в незаконном хранении, перевозке и ношении оружия и боеприпасов, а также в приобретении, хранении и переработке наркотиков без цели... 27.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-27T11:30+0300

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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. У жителя поселка Бзыбта Гагрского района изъяты огнестрельное оружие и наркотики, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Наркотическое вещество "каннабис" было изъято у 41-летнего Давида Гобидзашвили в ходе личного досмотра. А во время досмотра машины, за рулем которой находился задержанный, сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомат Калашникова калибра 5,45 и 27 патронов к нему. Давид Гобидзашвили отпущен под подписку о невыезде, расследование продолжается.

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