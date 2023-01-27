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Подходы меняются: Габлия рассказал о работе Минпросвещения Абхазии

Подходы меняются: Габлия рассказал о работе Минпросвещения Абхазии

Учебный год в Абхазии продолжился после зимних каникул. Что осталось прежним, а что-то претерпело серьезные изменения. 27.01.2023, Sputnik Абхазия

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Министерство просвещения и языковой политики было расформировано и превратилось в Министерство просвещения и Управление языковой политики. А что-то осталось прежним, в том числе, задачи Минпроса. По словам главы ведомства Инала Габлия, задачи заключаются в повышении квалификации педагогов и развитии интеллектуального потенциала школьников и дошкольников.Какие мероприятия для учителей проведет Министерство просвещения, какие учебники и пособия будут изданы в ближайшее время, и как министр оценивает расформирование министерства, смотрите видео в Sputnik.

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