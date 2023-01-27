https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/rybolovnyy-chempionat-ochamchyrskogo-rayona-otkrylsya-na-reke-kodor-1043831310.html

Рыболовный чемпионат Очамчырского района открылся на реке Кодор

Рыболовный чемпионат Очамчырского района открылся на реке Кодор

Рыболовный чемпионат Очамчырского района “Река Кодор”, в котором участвуют 12 команд из Абхазии, ДНР, Осетии и России, завершится 29 января. 27.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-27T19:14+0300

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый рыболовный чемпионат Очамчырского района "Река Кодор" открылся в пятницу, 27 января, сообщил корреспонденту Sputnik президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко.“Дальше была большая лесная зона. Мы не можем вырубать леса и кусты, вредить природе из-за чемпионата. Соответственно, у нас всего лишь 36 участников”, - пояснил Бондаренко.С утра 27 января в Кодор запустили 1400 особей стальноголового лосося, 28 января выпустят еще 800 рыб. Лосось выращен в чернореченском форелевом хозяйстве путем скрещивания черноморского лосося с радужной форелью. По словам Бондаренко, этот вид рыбы больше приживается к реках Абхазии, не наносит вреда окружающей среде, и не доминирует над рыбой-пеструшкой, которая водится в местных водоемах.Как отметил Бондаренко, главное правило соревнований - не навредить природе. Чемпионат проходит по системе "поймал-отпустил". Спортсмены могут использовать исключительно безбородочные крючки и искусственные приманки.Завершится первый рыболовный чемпионат Очамчырского района в воскресенье 29 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191130/Dopolnitelnoe-vremya-Bondarenko-o-rybolovnom-sporte-1028918598.html

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