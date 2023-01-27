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Трое человек пострадали в аварии в Гулрыпшском районе
Трое человек пострадали в аварии в Гулрыпшском районе
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в пятницу, 27 января, в 06:25. 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T12:09+0300
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Трое человек пострадали в ДТП в поселке Дранда в Гулрыпшском районе, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Автомобиль Hyundai Sonata съехал с дороги в кювет на 125-м километре Абжуйского шоссе.Авария произошла рано утром, 27 января. Прибывшие на место спасатели доставили пострадавших в госпиталь в поселке Агудзера.
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Трое человек пострадали в аварии в Гулрыпшском районе
12:09 27.01.2023 (обновлено: 12:34 27.01.2023)
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в пятницу, 27 января, в 06:25.
СУХУМ, 27 янв – Sputnik.
Трое человек пострадали в ДТП в поселке Дранда в Гулрыпшском районе, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Автомобиль Hyundai Sonata съехал с дороги в кювет на 125-м километре Абжуйского шоссе.
Авария произошла рано утром, 27 января. Прибывшие на место спасатели доставили пострадавших в госпиталь в поселке Агудзера.