https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/troe-chelovek-postradali-v-avarii-v-gulrypshskom-rayone-1043822254.html

Трое человек пострадали в аварии в Гулрыпшском районе

Трое человек пострадали в аварии в Гулрыпшском районе

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в пятницу, 27 января, в 06:25. 27.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Трое человек пострадали в ДТП в поселке Дранда в Гулрыпшском районе, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Автомобиль Hyundai Sonata съехал с дороги в кювет на 125-м километре Абжуйского шоссе.Авария произошла рано утром, 27 января. Прибывшие на место спасатели доставили пострадавших в госпиталь в поселке Агудзера.

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