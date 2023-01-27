https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/vardaniya-o-2022-gode-dlya-pitsundy-novogodnem-turizme-i-ozhidaniyakh-ot-2023-goda--1043810192.html
Вардания о 2022 годе для Пицунды, новогоднем туризме и ожиданиях от 2023 года
Вардания о 2022 годе для Пицунды, новогоднем туризме и ожиданиях от 2023 года
Первый заместитель главы администрации города Пицунда Даут Вардания в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T18:21+0300
2023-01-27T18:21+0300
2023-01-27T18:23+0300
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Вардания о 2022 годе для Пицунды, новогоднем туризме и ожиданиях от 2023 года
Вардания о 2022 годе для Пицунды, новогоднем туризме и ожиданиях от 2023 года
Как сообщил Вардания, в связи с политической ситуацией в мире, в Пицунде во время новогодних праздников наблюдалась положительная динамика в сфере туризма. "Но, к сожалению, зимний туризм в Абхазии не так развит, как летний, и мы не можем работать на полную мощь, как летом. К сожалению, зимой немного туробъектов работает. В Пицунде могут привлечь только "Самшитовая роща", пансионат "Литфонд" и частные мини-гостиницы, которых не очень много", – сказал замглавы. Подводя итоги прошлого года, Вардания отметил, что на районные средства и при помощи предпринимателей удалось запустить кабинет рентгена в районной больнице. Бизнесмены помогли заменить окна и крышу в здании. Также больнице был подарен автомобиль скорой медицинской помощи. Кроме того, удалось провести ремонт в образовательных учреждениях. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, главный четверг, пицунда, гагрский район, аудио
подкасты, абхазия, главный четверг, пицунда, гагрский район, аудио
Вардания о 2022 годе для Пицунды, новогоднем туризме и ожиданиях от 2023 года
18:21 27.01.2023 (обновлено: 18:23 27.01.2023)
Первый заместитель главы администрации города Пицунда Даут Вардания в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия.
Как сообщил Вардания, в связи с политической ситуацией в мире, в Пицунде во время новогодних праздников наблюдалась положительная динамика в сфере туризма.
"Но, к сожалению, зимний туризм в Абхазии не так развит, как летний, и мы не можем работать на полную мощь, как летом. К сожалению, зимой немного туробъектов работает. В Пицунде могут привлечь только "Самшитовая роща", пансионат "Литфонд" и частные мини-гостиницы, которых не очень много", – сказал замглавы.
Подводя итоги прошлого года, Вардания отметил, что на районные средства и при помощи предпринимателей удалось запустить кабинет рентгена в районной больнице. Бизнесмены помогли заменить окна и крышу в здании. Также больнице был подарен автомобиль скорой медицинской помощи. Кроме того, удалось провести ремонт в образовательных учреждениях.
Подробности слушайте в аудиофайле.