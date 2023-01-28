https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/kikboksery-iz-gagry-stali-pobeditelyami-i-prizerami-pervenstva-i-chempionata-kubani-1043840683.html

Кикбоксеры из Гагры стали победителями и призерами первенства и чемпионата Кубани

Кикбоксеры из Гагры стали победителями и призерами первенства и чемпионата Кубани

Соревнования проходили в станице Мостовской 24-27 января, участие в турнире приняли более 250 юных спортсменов. 28.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-28T19:50+0300

2023-01-28T19:50+0300

2023-01-28T19:59+0300

в абхазии

абхазия

новости

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1c/1043839743_0:201:1118:830_1920x0_80_0_0_5fbf2ebaa5d40cc388a6efcc4c5696ce.jpg

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Шесть абхазских кикбоксеров из бойцовского клуба "Чемпион" в Гагре стали победителями и призерами чемпионата Краснодарского края в разделах "фулл-контакт" и "К-1", сообщает Госкомспорта Абхазии.Победителями стали Григор Оганесян, Карен Кожемякин, Валерия Дащян. Второе место занял Кирилл Кожемякин, третье - Лев Усов. Также руководство Краснодарского края отметило Карена Кожемякина как лучшего бойца соревнований - он провел четыре боя и одержал победы во всех.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, спорт