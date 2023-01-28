Кикбоксеры из Гагры стали победителями и призерами первенства и чемпионата Кубани
19:50 28.01.2023 (обновлено: 19:59 28.01.2023)
© Foto / Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спортуКикбоксеры из Абхазии стали победителями и призерами победителями первенства и чемпионата Краснодарского края
© Foto / Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту
Соревнования проходили в станице Мостовской 24-27 января, участие в турнире приняли более 250 юных спортсменов.
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Шесть абхазских кикбоксеров из бойцовского клуба "Чемпион" в Гагре стали победителями и призерами чемпионата Краснодарского края в разделах "фулл-контакт" и "К-1", сообщает Госкомспорта Абхазии.
"Мы привезли на Родину три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Наши победители отобрались на первенство и чемпионат Южного федерального округа, который будет отборочным на первенство и чемпионат России", - рассказал тренер спортсменов Нико Сааков.
Победителями стали Григор Оганесян, Карен Кожемякин, Валерия Дащян. Второе место занял Кирилл Кожемякин, третье - Лев Усов.
Также руководство Краснодарского края отметило Карена Кожемякина как лучшего бойца соревнований - он провел четыре боя и одержал победы во всех.
Также руководство Краснодарского края отметило Карена Кожемякина как лучшего бойца соревнований - он провел четыре боя и одержал победы во всех.