https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/politolog-ssha-ponimayut-chto-takoe-krasnye-linii-no-prodolzhayut-provotsirovat-moskvu-1043821110.html

Политолог: США понимают, что такое "красные линии", но продолжают провоцировать Москву

Политолог: США понимают, что такое "красные линии", но продолжают провоцировать Москву

Вашингтон полагает, что его не затронут ответные меры Москвы, поэтому продолжает провоцировать ее, – так политолог Игорь Шатров прокомментировал заявление Джо... 28.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-28T11:10+0300

2023-01-28T11:10+0300

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Политолог: США понимают, что такое "красные линии", но продолжают провоцировать Москву Политолог: США понимают, что такое "красные линии", но продолжают провоцировать Москву

Президент США Джо Байден ранее объявил об отправке на Украину 31 танка M1 Abrams. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что танки "должны помочь Украине эффективно бороться на поле боя, чтобы защитить суверенитет и вернуть территории".В эфире радио Sputnik Шатров отметил, что Вашингтон понимает предупреждения Москвы о "красных линиях", но предпочитает провоцировать ее."Думаю, понимание "красных линий" есть у всех. Однако у США присутствует желание проверить свое понимание на практике, спровоцировать Россию на какие-то действия. Поскольку все происходит на территории другого государства, вообще за океаном, США готовы пойти на что угодно, потому что предполагают, что ответные шаги России их не коснутся", – пояснил эксперт.Полная версия беседы в аудиофайле.

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