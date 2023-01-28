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Реальные деньги: средняя заработная плата в районах Абхазии
Реальные деньги: средняя заработная плата в районах Абхазии
На совещании у президента Абхазии главы администраций рассказали о размерах средних зарплат в районах республики. 28.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-28T12:22+0300
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Согласно отчету глав районов Абхазии, самые высокие зарплаты в Сухумском районе. В среднем там получают 25 тысяч рублей. При этом численность населения в районе чуть более 11 000 человек, более 6000 из них –трудоспособное население, 865 человек занятых, 2563 жителя - пенсионеры.На втором месте столица Абхазии, где средняя заработная плата составляет 18 тысяч рублей. В Сухуме 38,5 тысячи трудоспособного населения, пенсионеров 11435 человек.На две тысячи меньше получают бюджетники Ткуарчалского района, где на почти 10 тысяч трудоспособного населения, почти 1400 заняты в различных отраслях экономики и 850 – в бюджетной сфере.Следом идут Гагрский и Гудаутский районы. Средняя заработная плата там равна 14500 рублям.В Очамчырском районе бюджетники получают в среднем 13500 рублей. На 1500 рублей меньше получают в Галском районе.Самые низкие зарплаты оказались в Гулрпышском районе. Там в среднем получают 10800 рублей.
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мультимедиа, абхазия, инфографика, инфографика
Реальные деньги: средняя заработная плата в районах Абхазии
12:22 28.01.2023 (обновлено: 12:29 28.01.2023)
На совещании у президента Абхазии главы администраций рассказали о размерах средних зарплат в районах республики.
Согласно отчету глав районов Абхазии, самые высокие зарплаты в Сухумском районе. В среднем там получают 25 тысяч рублей. При этом численность населения в районе чуть более 11 000 человек, более 6000 из них –трудоспособное население, 865 человек занятых, 2563 жителя - пенсионеры.
На втором месте столица Абхазии, где средняя заработная плата составляет 18 тысяч рублей. В Сухуме 38,5 тысячи трудоспособного населения, пенсионеров 11435 человек.
На две тысячи меньше получают бюджетники Ткуарчалского района, где на почти 10 тысяч трудоспособного населения, почти 1400 заняты в различных отраслях экономики и 850 – в бюджетной сфере.
Следом идут Гагрский и Гудаутский районы. Средняя заработная плата там равна 14500 рублям.
В Очамчырском районе бюджетники получают в среднем 13500 рублей. На 1500 рублей меньше получают в Галском районе.
Самые низкие зарплаты оказались в Гулрпышском районе. Там в среднем получают 10800 рублей.