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Реальные деньги: средняя заработная плата в районах Абхазии

Реальные деньги: средняя заработная плата в районах Абхазии

На совещании у президента Абхазии главы администраций рассказали о размерах средних зарплат в районах республики. 28.01.2023, Sputnik Абхазия

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Согласно отчету глав районов Абхазии, самые высокие зарплаты в Сухумском районе. В среднем там получают 25 тысяч рублей. При этом численность населения в районе чуть более 11 000 человек, более 6000 из них –трудоспособное население, 865 человек занятых, 2563 жителя - пенсионеры.На втором месте столица Абхазии, где средняя заработная плата составляет 18 тысяч рублей. В Сухуме 38,5 тысячи трудоспособного населения, пенсионеров 11435 человек.На две тысячи меньше получают бюджетники Ткуарчалского района, где на почти 10 тысяч трудоспособного населения, почти 1400 заняты в различных отраслях экономики и 850 – в бюджетной сфере.Следом идут Гагрский и Гудаутский районы. Средняя заработная плата там равна 14500 рублям.В Очамчырском районе бюджетники получают в среднем 13500 рублей. На 1500 рублей меньше получают в Галском районе.Самые низкие зарплаты оказались в Гулрпышском районе. Там в среднем получают 10800 рублей.

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