https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/shtrafy-dlya-voditeley-kak-budut-borotsya-s-narusheniyami-pdd-v-abkhazii-1043840407.html

Штрафы для водителей: как будут бороться с нарушениями ПДД в Абхазии

Штрафы для водителей: как будут бороться с нарушениями ПДД в Абхазии

На заседании комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии обсудили вопросы ужесточения наказаний за нарушения правил дорожного движения. 28.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-28T18:07+0300

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Член комитета Парламента по государственно-правовой политике, депутат Беслан Халваш в интервью радио Sputnik рассказал как прошло комитетское заседание посвященное поправкам к Кодексу об административных правонарушениях. "Наши граждане видят, что сегодня ситуация на дорогах очень сильно осложнилась. Появилось огромное количество транспортных средств, порядка 70 тысяч. Настала необходимость в организации нового дорожного движения, по-новому надо относиться и к наказанию за нарушение тех или иных статей административного кодекса", - подчеркнул парламентарий. Борьба с правонарушениями на дорогах страны должна вестись комплексно, одним ужесточением наказания и увеличением штрафов, эту проблему решить не удастся, считает Халваш. Подробнее о поправках, возможной сумме штрафа за нетрезвую езду и проблемах, с которыми сталкиваются правоохранители, смотрите в видео Sputnik.

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