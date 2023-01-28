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Штрафы для водителей: как будут бороться с нарушениями ПДД в Абхазии
Штрафы для водителей: как будут бороться с нарушениями ПДД в Абхазии
На заседании комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии обсудили вопросы ужесточения наказаний за нарушения правил дорожного движения. 28.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-28T18:07+0300
2023-01-28T18:07+0300
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Член комитета Парламента по государственно-правовой политике, депутат Беслан Халваш в интервью радио Sputnik рассказал как прошло комитетское заседание посвященное поправкам к Кодексу об административных правонарушениях. "Наши граждане видят, что сегодня ситуация на дорогах очень сильно осложнилась. Появилось огромное количество транспортных средств, порядка 70 тысяч. Настала необходимость в организации нового дорожного движения, по-новому надо относиться и к наказанию за нарушение тех или иных статей административного кодекса", - подчеркнул парламентарий. Борьба с правонарушениями на дорогах страны должна вестись комплексно, одним ужесточением наказания и увеличением штрафов, эту проблему решить не удастся, считает Халваш. Подробнее о поправках, возможной сумме штрафа за нетрезвую езду и проблемах, с которыми сталкиваются правоохранители, смотрите в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, видео
Штрафы для водителей: как будут бороться с нарушениями ПДД в Абхазии
На заседании комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии обсудили вопросы ужесточения наказаний за нарушения правил дорожного движения.
Член комитета Парламента по государственно-правовой политике, депутат Беслан Халваш в интервью радио Sputnik рассказал как прошло комитетское заседание посвященное поправкам к Кодексу об административных правонарушениях.
"Наши граждане видят, что сегодня ситуация на дорогах очень сильно осложнилась. Появилось огромное количество транспортных средств, порядка 70 тысяч. Настала необходимость в организации нового дорожного движения, по-новому надо относиться и к наказанию за нарушение тех или иных статей административного кодекса", - подчеркнул парламентарий.
Борьба с правонарушениями на дорогах страны должна вестись комплексно, одним ужесточением наказания и увеличением штрафов, эту проблему решить не удастся, считает Халваш.
Подробнее о поправках, возможной сумме штрафа за нетрезвую езду и проблемах, с которыми сталкиваются правоохранители, смотрите в видео Sputnik.