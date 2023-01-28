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Ученый отметил серьезную угрозу, которая появилась в обществе со второй половины XX века

Ученый отметил серьезную угрозу, которая появилась в обществе со второй половины XX века

О главной проблеме современного общества – остановке развития личности, которая несет в себе множество скрытых угроз – от протестных волн до вооруженных... 28.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-28T14:50+0300

2023-01-28T14:50+0300

2023-01-28T14:50+0300

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Ученый отметил серьезную угрозу, которая началась в обществе со второй половины XX века Ученый отметил серьезную угрозу, которая началась в обществе со второй половины XX века

Наше общество попало в ситуацию, которая заставляет нас задуматься о перспективах выживания на физическом уровне, но в то же время человеческая реализация должна предусматривать внутренний прогресс, нам необходимо развивать человеческие знания, но человечности в современном обществе как раз и не хватает, отметил собеседник Sputnik Беларусь."Дети воспринимают все как самое светлое и чистое, но с годами эта динамика нарушается, широкий спектр авторитетов с опытом все больше сужается, и к 40-50 годам порой складывается так, что у людей авторитетов мизерное количество, или кроме самого себя, другие вообще по боку", – сказал Зубович."На данный момент почему у нас такие проблемы в нашем обществе, которые мы несем на своих плечах в большей или меньшей степени, потому что тенденция второй половины XX века в обществе складывается так, что останавливается развитие личности, оно грубеет, и именно через институты общественные идет остановка развития человеческой личности, а это чревато антисоциальным поведением, в этом есть масса скрытых угроз", – предупреждает ученый."Допустим, началась с февраля спецоперация на Украине, чем это вызвано? Тем, что явно видно, как и в свое время Сталин принял решение – начать борьбу со злом. А кто является носителем зла? Естественно, человек с негативным, дефектным сознанием, и так оно и получается. Мы в ютубе видим ролики, когда в плен попадают люди из нацбатальонов все в татуировках, и это говорит о том, что у человека не все в порядке", – рассуждает Зубович.Полная версия беседы в аудиофайле.

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