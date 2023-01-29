https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/minoborony-abkhazii-otchitalos-po-itogam-boevoy-podgotovki-voysk-za-yanvar-2023-goda-1043842165.html
Минобороны Абхазии отчиталось по итогам боевой подготовки войск за январь 2023 года
Минобороны Абхазии отчиталось по итогам боевой подготовки войск за январь 2023 года
Расширенное совещание проходило под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-лейтенанта Владимира Савченко. 29.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-29T09:50+0300
2023-01-29T09:50+0300
2023-01-29T12:53+0300
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Министерство обороны Абхазии подвело итоги проведения мероприятий по боевой подготовке войск за январь 2023 года.О состоянии правопорядка доложил военный комендант, начальник разведки - о военно-политической обстановке, начальник управления боевой и морально-психологической подготовки доложил о состоянии боевой подготовки в воинских частях и подразделениях, с докладами выступили военный комиссар Абхазии и командиры воинских частей.Ранее президент Аслан Бжания заявлял, что в стране ведется работа по повышению уровня мобилизационной готовности, обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники.
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министерство обороны абхазии, абхазия, армия
министерство обороны абхазии, абхазия, армия
Минобороны Абхазии отчиталось по итогам боевой подготовки войск за январь 2023 года
09:50 29.01.2023 (обновлено: 12:53 29.01.2023)
Расширенное совещание проходило под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-лейтенанта Владимира Савченко.
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Министерство обороны Абхазии подвело итоги проведения мероприятий по боевой подготовке войск за январь 2023 года.
О состоянии правопорядка доложил военный комендант, начальник разведки - о военно-политической обстановке, начальник управления боевой и морально-психологической подготовки доложил о состоянии боевой подготовки в воинских частях и подразделениях, с докладами выступили военный комиссар Абхазии и командиры воинских частей.
Ранее президент Аслан Бжания заявлял, что в стране ведется работа по повышению уровня мобилизационной готовности, обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники.