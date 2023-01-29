https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/minoborony-abkhazii-otchitalos-po-itogam-boevoy-podgotovki-voysk-za-yanvar-2023-goda-1043842165.html

Минобороны Абхазии отчиталось по итогам боевой подготовки войск за январь 2023 года

Минобороны Абхазии отчиталось по итогам боевой подготовки войск за январь 2023 года

Расширенное совещание проходило под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-лейтенанта Владимира Савченко. 29.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-29T09:50+0300

2023-01-29T09:50+0300

2023-01-29T12:53+0300

в абхазии

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Министерство обороны Абхазии подвело итоги проведения мероприятий по боевой подготовке войск за январь 2023 года.О состоянии правопорядка доложил военный комендант, начальник разведки - о военно-политической обстановке, начальник управления боевой и морально-психологической подготовки доложил о состоянии боевой подготовки в воинских частях и подразделениях, с докладами выступили военный комиссар Абхазии и командиры воинских частей.Ранее президент Аслан Бжания заявлял, что в стране ведется работа по повышению уровня мобилизационной готовности, обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники.

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