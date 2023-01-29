https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/myagkaya-sila-kak-mozhet-razvivatsya-kinematograf-v-abkhazii-1043846036.html

Мягкая сила: как может развиваться кинематограф в Абхазии

Мягкая сила: как может развиваться кинематограф в Абхазии

Минкультуры Абхазии объявило о начале конкурса короткометражек и документальных фильмов к 30-летию Победы в Отечественной войне и 15-й годовщине признания... 29.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-29T13:30+0300

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Принять участие в конкурсе может любой совершеннолетний гражданин Абхазии. Правда, для авторов короткометражек есть возрастное ограничение – они должны быть не старше 45 лет.По мнению абхазского режиссера Ибрагима Чкадуа, это очень важный шаг в развитии абхазского кинематографа.“Мы не раз говорили о необходимости постоянной работы с молодыми. Съемки для кого-то могут стать дебютом. Игроков на этом поле не так много. Эти фильмы потом возможно смогут участвовать в каких-то кинофестивалях - международных, региональных Кавказских, российских. Если они достойно будут сняты, то почему бы и нет. Я надеюсь, выдача грантов поможет слой людей, которые занимаются кино, немного увеличить. А количество, как известно, всегда дает качество”, - отметил Чкадуа.Режиссер также отметил, что Абхазия - уникальное место для кинематографов. Здесь 200 солнечных дней, море и горы. Все это дает возможность снимать практически круглый год. И сейчас, в сложившихся геополитических реалиях, республика, по мнению Чкадуа, может вновь стать популярной среди российских режиссеров.“Сюда и сейчас приезжают снимать кино, но мы можем это дело поставить на серьезную базу - позволить здесь снимать и в то же время готовить свои кадры”, - добавил он.

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