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"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении
"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении
Почему важно делать полное офтальмологическое обследование раз в год , что такое "идеальное зрение" и можно ли его сохранить на всю жизнь, рассказал кандидат... 29.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-29T10:45+0300
2023-01-29T10:45+0300
2023-01-29T10:45+0300
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"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении
"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении
Обычно к врачам-офтальмологам приходят люди с близорукостью или дальнозоркостью. Надо ли посещать этих специалистов людям с идеальным зрением, как замена хрусталика в глазах стала рядовой операцией, почему нужно смотреть вдаль во время перерывов на работе, как устроена лазерная коррекция зрения и в каком возрасте обязательна гимнастика для глаз.2:19 зачем человеку зрение3:40 как определить уровень холестерина по глазам4:38 как часто нужно посещать офтальмолога7:42 близорукость – хроническое заболевание!9:36 как лечат возрастные изменения зрения11:01 что чувствует пациент при замене хрусталика13:00 как работает лазерная коррекция зрения15:20 почему развивается близорукость16:30 дистрофия сетчатки и спорт19:00 гимнастика для глаз20:00 зачем смотреть вдаль на работе21:30 симптом "сухого глаза"26:30 как исправляют косоглазие28:00 почему не стоит менять цвет глаз31:00 очки в сеточку и другие гаджетыСлушайте подкасты РИА Новости.
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"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении
Почему важно делать полное офтальмологическое обследование раз в год , что такое "идеальное зрение" и можно ли его сохранить на всю жизнь, рассказал кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, офтальмохирург медицинского холдинга "СМ-Клиника"* Ана Дгебуадзе.
Обычно к врачам-офтальмологам приходят люди с близорукостью или дальнозоркостью. Надо ли посещать этих специалистов людям с идеальным зрением, как замена хрусталика в глазах стала рядовой операцией, почему нужно смотреть вдаль во время перерывов на работе, как устроена лазерная коррекция зрения и в каком возрасте обязательна гимнастика для глаз.
2:19 зачем человеку зрение
3:40 как определить уровень холестерина по глазам
4:38 как часто нужно посещать офтальмолога
7:42 близорукость – хроническое заболевание!
9:36 как лечат возрастные изменения зрения
11:01 что чувствует пациент при замене хрусталика
13:00 как работает лазерная коррекция зрения
15:20 почему развивается близорукость
16:30 дистрофия сетчатки и спорт
19:00 гимнастика для глаз
20:00 зачем смотреть вдаль на работе
21:30 симптом "сухого глаза"
26:30 как исправляют косоглазие
28:00 почему не стоит менять цвет глаз
31:00
очки в сеточку и другие гаджеты
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