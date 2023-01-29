https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/pravda-tela-ochki-v-setochku-gimnastika-dlya-glaz-i-drugie-mify-o-zrenii-1043808082.html

"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении

"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении

Почему важно делать полное офтальмологическое обследование раз в год , что такое "идеальное зрение" и можно ли его сохранить на всю жизнь, рассказал кандидат... 29.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-29T10:45+0300

2023-01-29T10:45+0300

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"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении "Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении

Обычно к врачам-офтальмологам приходят люди с близорукостью или дальнозоркостью. Надо ли посещать этих специалистов людям с идеальным зрением, как замена хрусталика в глазах стала рядовой операцией, почему нужно смотреть вдаль во время перерывов на работе, как устроена лазерная коррекция зрения и в каком возрасте обязательна гимнастика для глаз.2:19 зачем человеку зрение3:40 как определить уровень холестерина по глазам4:38 как часто нужно посещать офтальмолога7:42 близорукость – хроническое заболевание!9:36 как лечат возрастные изменения зрения11:01 что чувствует пациент при замене хрусталика13:00 как работает лазерная коррекция зрения15:20 почему развивается близорукость16:30 дистрофия сетчатки и спорт19:00 гимнастика для глаз20:00 зачем смотреть вдаль на работе21:30 симптом "сухого глаза"26:30 как исправляют косоглазие28:00 почему не стоит менять цвет глаз31:00 очки в сеточку и другие гаджетыСлушайте подкасты РИА Новости.

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