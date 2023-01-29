https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/yuzhnaya-gruppirovka-vs-rossii-unichtozhala-za-sutki-do-90-voennykh-ukrainy-1043847002.html
Южная группировка ВС России уничтожала за сутки до 90 военных Украины
Южная группировка ВС России уничтожала за сутки до 90 военных Украины
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 204 вертолета, 2980 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных... 29.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-29T15:20+0300
2023-01-29T15:20+0300
2023-01-29T15:20+0300
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Южная группировка ВС России уничтожила на донецком направлении за сутки украинский склад боеприпасов возле Краматорска, а также до 90 украинских военных и 28 единиц техники, в том числе американские гаубицы M777 и M109 Paladin и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Отмечается, что на донецком направлении южная группировка ВС РФ в ходе продолжения наступательных действий заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла огневое поражение противнику в районах Курахово и Антоновка в ДНР.На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 160 человек.Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки 2 украинских склада с боеприпасами в районе Угледара, а также до 100 украинских военных и 10 единиц техники.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Южная группировка ВС России уничтожала за сутки до 90 военных Украины
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 204 вертолета, 2980 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7670 танков и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Южная группировка ВС России уничтожила на донецком направлении за сутки украинский склад боеприпасов возле Краматорска, а также до 90 украинских военных и 28 единиц техники, в том числе американские гаубицы M777 и M109 Paladin и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Отмечается, что на донецком направлении южная группировка ВС РФ в ходе продолжения наступательных действий заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла огневое поражение противнику в районах Курахово и Антоновка в ДНР.
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 160 человек.
Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки 2 украинских склада с боеприпасами в районе Угледара, а также до 100 украинских военных и 10 единиц техники.