https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/yuzhnaya-gruppirovka-vs-rossii-unichtozhala-za-sutki-do-90-voennykh-ukrainy-1043847002.html

Южная группировка ВС России уничтожала за сутки до 90 военных Украины

Южная группировка ВС России уничтожала за сутки до 90 военных Украины

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 204 вертолета, 2980 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных... 29.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-29T15:20+0300

2023-01-29T15:20+0300

2023-01-29T15:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/10/1043159366_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_652fc6224cb817c467ba50f890c28d08.jpg

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Южная группировка ВС России уничтожила на донецком направлении за сутки украинский склад боеприпасов возле Краматорска, а также до 90 украинских военных и 28 единиц техники, в том числе американские гаубицы M777 и M109 Paladin и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Отмечается, что на донецком направлении южная группировка ВС РФ в ходе продолжения наступательных действий заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла огневое поражение противнику в районах Курахово и Антоновка в ДНР.На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 160 человек.Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях поразила за сутки 2 украинских склада с боеприпасами в районе Угледара, а также до 100 украинских военных и 10 единиц техники.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина