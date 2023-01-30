https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/bespoletnaya-zona-v-kabmine-abkhazii-rasskazali-o-vvedennykh-ogranicheniyakh-1043862990.html
Бесполетная зона: в Кабмине Абхазии рассказали о введенных ограничениях
Бесполетная зона: в Кабмине Абхазии рассказали о введенных ограничениях
В целях защиты от военных и террористических угроз Кабмин Абхазии ввел запретные зоны для полетов. Полеты запрещены в том числе и беспилотным летательным... 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T20:25+0300
2023-01-30T20:25+0300
2023-01-30T20:47+0300
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Постановление Правительства запрещает использование воздушного пространства над всеми объектами военной инфраструктуры Абхазии и Российской Федерации, которые размещены в республике, сказал в эфире радио Sputnik начальник Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Андрей Гуния.Летать также запретили над комплексами административных зданий, зданиями дипломатических и консульских учреждений, местами расположения государственных органов и объектов.Беспилотные дроны могут использоваться как в безобидных целях, так и в разведывательных целях, добавил он."Эти средства обладают возможностью фото и видеофиксации материалов, причем в достаточно хорошем качестве. Если мы говорим о коптерах и дронах, то они не попадают под какие-то лицензионные требования, их может любой и ввести на территорию нашей страны. Их использование не предполагает каких-то специальных знаний, может научиться любой", - сказал начальник Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета.Поэтому, существовала необходимость регулирования данного вопроса, подчеркнул Андрей Гуния.
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кабмин абхазии, абхазия
Бесполетная зона: в Кабмине Абхазии рассказали о введенных ограничениях
20:25 30.01.2023 (обновлено: 20:47 30.01.2023)
В целях защиты от военных и террористических угроз Кабмин Абхазии ввел запретные зоны для полетов. Полеты запрещены в том числе и беспилотным летательным аппаратам.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Постановление Правительства запрещает использование воздушного пространства над всеми объектами военной инфраструктуры Абхазии и Российской Федерации, которые размещены в республике, сказал в эфире радио Sputnik начальник Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Андрей Гуния.
Летать также запретили над комплексами административных зданий, зданиями дипломатических и консульских учреждений, местами расположения государственных органов и объектов.
"Мы все понимаем общую ситуацию в мире, есть определенные риски, которые периодически могут возрастать. Соответственно, есть необходимость в том числе на нормативном уровне принять необходимые меры, направленные на то, чтобы эти риски нивелировать", - подчеркнул Гуния.
Беспилотные дроны могут использоваться как в безобидных целях, так и в разведывательных целях, добавил он.
"Эти средства обладают возможностью фото и видеофиксации материалов, причем в достаточно хорошем качестве. Если мы говорим о коптерах и дронах, то они не попадают под какие-то лицензионные требования, их может любой и ввести на территорию нашей страны. Их использование не предполагает каких-то специальных знаний, может научиться любой", - сказал начальник Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета.
Поэтому, существовала необходимость регулирования данного вопроса, подчеркнул Андрей Гуния.