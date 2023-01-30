https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/bespoletnaya-zona-v-kabmine-abkhazii-rasskazali-o-vvedennykh-ogranicheniyakh-1043862990.html

Бесполетная зона: в Кабмине Абхазии рассказали о введенных ограничениях

Бесполетная зона: в Кабмине Абхазии рассказали о введенных ограничениях

В целях защиты от военных и террористических угроз Кабмин Абхазии ввел запретные зоны для полетов. Полеты запрещены в том числе и беспилотным летательным... 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T20:25+0300

2023-01-30T20:25+0300

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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Постановление Правительства запрещает использование воздушного пространства над всеми объектами военной инфраструктуры Абхазии и Российской Федерации, которые размещены в республике, сказал в эфире радио Sputnik начальник Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Андрей Гуния.Летать также запретили над комплексами административных зданий, зданиями дипломатических и консульских учреждений, местами расположения государственных органов и объектов.Беспилотные дроны могут использоваться как в безобидных целях, так и в разведывательных целях, добавил он."Эти средства обладают возможностью фото и видеофиксации материалов, причем в достаточно хорошем качестве. Если мы говорим о коптерах и дронах, то они не попадают под какие-то лицензионные требования, их может любой и ввести на территорию нашей страны. Их использование не предполагает каких-то специальных знаний, может научиться любой", - сказал начальник Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета.Поэтому, существовала необходимость регулирования данного вопроса, подчеркнул Андрей Гуния.

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