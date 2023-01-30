https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/gamisoniya-o-bezrabotitse-v-abkhazii-tsifry-krichaschie-1043851412.html
Гамисония о безработице в Абхазии: цифры кричащие
Гамисония о безработице в Абхазии: цифры кричащие
Что нужно сделать для создания рабочих мест в стране, какие шаги необходимы для решения проблемы и каковы могут быть социальные последствия незанятости, об... 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T12:30+0300
2023-01-30T12:30+0300
2023-01-30T13:13+0300
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Гамисония о безработице в Абхазии
Гамисония о безработице в Абхазии
Что нужно сделать для создания рабочих мест в стране, какие шаги необходимы для решения проблемы и каковы могут быть социальные последствия незанятости, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась кандидат экономических наук, доцент Абхазского госуниверситета Анетта Гамисония.Решение проблемы безработицы является ключевой задачей, заявил президент Аслан Бжания на расширенном совещании, по итогам работы за 2022 год. К примеру, безработица в Галском районе составляет - 69%, в Очамчырском - 85%, в Гудаутском - 81%, а в Ткуарчале - 85%.Цифры – кричащие, говорят о том, что в стране большая проблема, связанная с занятостью, сказала Гамисония в интервью радио."Наши студенты заканчивают и рабочих мест практически нет. Пришло время создать центр занятости. Связать безработицу необходимо с программой развития малого бизнеса. Нужны кредиты, но процентные ставки у нас очень высокие, бизнесу очень тяжело осилить такие цифры. Должна быть прозрачность в отборе проектов, чтоб люди верили, что они смогут работать", – отметила экономист.О том, к каким социальным последствиям приводит безработица, почему так важно вести правильный учет трудоспособных и чего не хватает для развития сельского хозяйства Абхазии, можно услышать в аудиофайле.
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подкасты, экономика, безработица, абхазия, аудио
подкасты, экономика, безработица, абхазия, аудио
Что нужно сделать для создания рабочих мест в стране, какие шаги необходимы для решения проблемы и каковы могут быть социальные последствия незанятости, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась кандидат экономических наук, доцент Абхазского госуниверситета Анетта Гамисония.
Решение проблемы безработицы является ключевой задачей, заявил президент Аслан Бжания на расширенном совещании, по итогам работы за 2022 год. К примеру, безработица в Галском районе составляет - 69%, в Очамчырском - 85%, в Гудаутском - 81%, а в Ткуарчале - 85%.
Цифры – кричащие, говорят о том, что в стране большая проблема, связанная с занятостью, сказала Гамисония в интервью радио.
"Наши студенты заканчивают и рабочих мест практически нет. Пришло время создать центр занятости. Связать безработицу необходимо с программой развития малого бизнеса. Нужны кредиты, но процентные ставки у нас очень высокие, бизнесу очень тяжело осилить такие цифры. Должна быть прозрачность в отборе проектов, чтоб люди верили, что они смогут работать", – отметила экономист.
О том, к каким социальным последствиям приводит безработица, почему так важно вести правильный учет трудоспособных и чего не хватает для развития сельского хозяйства Абхазии, можно услышать в аудиофайле.