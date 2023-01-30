https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/guniya-poyasnil-dlya-chego-ustanovleny-zapretnye-zony-poletov-v-abkhazii--1043853491.html

Гуния пояснил, для чего установлены запретные зоны полетов в Абхазии

Гуния пояснил, для чего установлены запретные зоны полетов в Абхазии

Начальник управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Андрей Гуния в эфире радио Sputnik рассказал, над какими объектами в республике нельзя... 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T17:40+0300

2023-01-30T17:40+0300

2023-01-30T18:35+0300

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Гуния пояснил, для чего установлены запретные зоны полетов в Абхазии Гуния пояснил, для чего установлены запретные зоны полетов в Абхазии

Кабмин Абхазии установил временные запретные зоны воздушного пространства республики.Запрет относится к полетам над административными зданиями, госдачами, дипучреждениями и территорией сухумского аэропорта. Он, в том числе, касается полетов дронов и коптеров.Постановление принято для защиты от военных и террористических угроз. Оно будет действовать до утверждения правил использования воздушного пространства Абхазии."В этом нет ничего относительно нового. Все прекрасно понимаем общую ситуацию. Не только в нашей республике, но и во многих странах, в мире есть определенные риски, которые периодически могут возрастать. Соответственно есть необходимость, в том числе и на нормативном уровне, предпринять необходимые меры, направленные на то, чтобы эти риски регулировать", – рассказал Гуния.Полная версия беседы в аудиофайле.

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