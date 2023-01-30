https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/guniya-poyasnil-dlya-chego-ustanovleny-zapretnye-zony-poletov-v-abkhazii--1043853491.html
Гуния пояснил, для чего установлены запретные зоны полетов в Абхазии
Гуния пояснил, для чего установлены запретные зоны полетов в Абхазии
Начальник управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Андрей Гуния в эфире радио Sputnik рассказал, над какими объектами в республике нельзя... 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T17:40+0300
2023-01-30T17:40+0300
2023-01-30T18:35+0300
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воздушное пространство
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Гуния пояснил, для чего установлены запретные зоны полетов в Абхазии
Гуния пояснил, для чего установлены запретные зоны полетов в Абхазии
Кабмин Абхазии установил временные запретные зоны воздушного пространства республики.Запрет относится к полетам над административными зданиями, госдачами, дипучреждениями и территорией сухумского аэропорта. Он, в том числе, касается полетов дронов и коптеров.Постановление принято для защиты от военных и террористических угроз. Оно будет действовать до утверждения правил использования воздушного пространства Абхазии."В этом нет ничего относительно нового. Все прекрасно понимаем общую ситуацию. Не только в нашей республике, но и во многих странах, в мире есть определенные риски, которые периодически могут возрастать. Соответственно есть необходимость, в том числе и на нормативном уровне, предпринять необходимые меры, направленные на то, чтобы эти риски регулировать", – рассказал Гуния.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, воздушное пространство, полеты, запреты, подкасты, аудио
абхазия, воздушное пространство, полеты, запреты, подкасты, аудио
Гуния пояснил, для чего установлены запретные зоны полетов в Абхазии
17:40 30.01.2023 (обновлено: 18:35 30.01.2023)
Начальник управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Андрей Гуния в эфире радио Sputnik рассказал, над какими объектами в республике нельзя пролетать и для чего эта мера предпринята.
Кабмин Абхазии установил временные запретные зоны воздушного пространства республики.
Запрет относится к полетам над административными зданиями, госдачами, дипучреждениями и территорией сухумского аэропорта. Он, в том числе, касается полетов дронов и коптеров.
Постановление принято для защиты от военных и террористических угроз. Оно будет действовать до утверждения правил использования воздушного пространства Абхазии.
"В этом нет ничего относительно нового. Все прекрасно понимаем общую ситуацию. Не только в нашей республике, но и во многих странах, в мире есть определенные риски, которые периодически могут возрастать. Соответственно есть необходимость, в том числе и на нормативном уровне, предпринять необходимые меры, направленные на то, чтобы эти риски регулировать", – рассказал Гуния.
Полная версия беседы в аудиофайле.