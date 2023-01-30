https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/milanovich-rossiyu-provotsirovali-na-konflikt-s-2014-goda-1043860980.html

Миланович: Россию провоцировали на конфликт с 2014 года

Миланович: Россию провоцировали на конфликт с 2014 года

Хорватский лидер считает, что отправленные на Украину немецкие танки ждет участь тех, что были уничтожены во времена СССР. 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T18:35+0300

2023-01-30T18:35+0300

2023-01-30T18:36+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Россию провоцировали извне на вооруженный конфликт с 2014 года, такое поведение грозит применением Москвой ядерного оружия, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.В 2022 году Хорватия, по данным властей, выделила 16,5 миллиона евро на оснащение четырех бригад украинских войск и передавала Киеву партии пулеметов, автоматов и боеприпасы к ним.Правящей партии Хорватское демократическое содружество принадлежит большинство мест в парламенте и правительстве страны. Ее глава и премьер Хорватии Андрей Пленкович в январе посетовал на то, что депутаты не смогли в конце 2022 года утвердить участие Загреба в миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих EUMAM.Миланович многократно высказывался против какого-либо участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций, что не помешало кабмину Пленковича занять одну из самых жестких позиций по отношению к РФ на Западных Балканах и оказывать помощь Киеву, а также провести осенью в Загребе заседание "Крымской платформы" с участием тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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