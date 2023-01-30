https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/obyavlen-konkurs-na-soiskanie-premii-imeni-georgiya-dzidzariya-1043861277.html

Объявлен конкурс на соискание премии имени Георгия Дзидзария

Объявлен конкурс на соискание премии имени Георгия Дзидзария

Премия присуждается за достижения в области гуманитарных и естественных наук, получивших широкое общественное признание и ставших крупным вкладом в развитие... 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T19:00+0300

2023-01-30T19:00+0300

2023-01-30T19:00+0300

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Минкультуры Абхазии объявило конкурс на соискание госпремии имени Георгия Дзидзария. Требования: Комиссия принимает заявки с 1 февраля по 1 мая 2023 года в Академии наук АбхазииПеречень необходимых документов:

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