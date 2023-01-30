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Объявлен конкурс на соискание премии имени Георгия Дзидзария
Объявлен конкурс на соискание премии имени Георгия Дзидзария
Премия присуждается за достижения в области гуманитарных и естественных наук, получивших широкое общественное признание и ставших крупным вкладом в развитие... 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T19:00+0300
2023-01-30T19:00+0300
2023-01-30T19:00+0300
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Минкультуры Абхазии объявило конкурс на соискание госпремии имени Георгия Дзидзария. Требования: Комиссия принимает заявки с 1 февраля по 1 мая 2023 года в Академии наук АбхазииПеречень необходимых документов:
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министерство культуры абхазии, культура, наука, абхазия
министерство культуры абхазии, культура, наука, абхазия
Объявлен конкурс на соискание премии имени Георгия Дзидзария
Премия присуждается за достижения в области гуманитарных и естественных наук, получивших широкое общественное признание и ставших крупным вкладом в развитие науки Абхазии.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Минкультуры Абхазии объявило конкурс на соискание госпремии имени Георгия Дзидзария.
могут выдвигаться фундаментальные научные труды и оригинальные учебники для вузов, основанные на теоретических исследованиях;
труды должны быть опубликованы в период с 2020 по 2022 годы;
работы выдвигают коллективы научных учреждений и высших учебных заведений.
Комиссия принимает заявки с 1 февраля по 1 мая 2023 года в Академии наук Абхазии
Перечень необходимых документов:
автобиография соискателя Госпремии;
характеристика с места работы;
список опубликованных работ;
выписка из протокола заседания коллегиального органа, выдвигающей организации;
рецензия на выдвигаемую работу желательна;
сопроводительное письмо от выдвигающей организации.