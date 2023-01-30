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Республиканская больница закупила оборудование для лаборатории и женской консультации
Республиканская больница закупила оборудование для лаборатории и женской консультации
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Республиканская больница закупила новое оборудование для лаборатории и женской консультации на сумму один миллион 113 тысяч рублей... 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T13:10+0300
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Республиканская больница закупила новое оборудование для лаборатории и женской консультации на сумму один миллион 113 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минздрава. Аспиратор применятся в операционных, послеоперационных палатах, палатах реанимации, детской хирургии, ЛОР-кабинетах, стоматологии, родильных отделениях, отделениях для новорожденных.Кроме того, семь бинокулярных электронных микроскопов закуплено для лаборатории медучреждения. Дополнительным оборудованием была обеспечена также женская консультация.
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минздрав абхазии, медицина, абхазия
Республиканская больница закупила оборудование для лаборатории и женской консультации
13:10 30.01.2023 (обновлено: 14:32 30.01.2023)
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Республиканская больница закупила новое оборудование для лаборатории и женской консультации на сумму один миллион 113 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минздрава.
Медучреждение приобрело аппарат для аспирации жидкости и газов из плевральной полости. Новое оборудование может работать беспрерывно до пяти и более суток.
Аспиратор применятся в операционных, послеоперационных палатах, палатах реанимации, детской хирургии, ЛОР-кабинетах, стоматологии, родильных отделениях, отделениях для новорожденных.
Кроме того, семь бинокулярных электронных микроскопов закуплено для лаборатории медучреждения. Дополнительным оборудованием была обеспечена также женская консультация.