https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/respublikanskaya-bolnitsa-zakupila-oborudovanie-dlya-laboratorii-i-zhenskoy-konsultatsii-1043855381.html

Республиканская больница закупила оборудование для лаборатории и женской консультации

Республиканская больница закупила оборудование для лаборатории и женской консультации

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Республиканская больница закупила новое оборудование для лаборатории и женской консультации на сумму один миллион 113 тысяч рублей... 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T13:10+0300

2023-01-30T13:10+0300

2023-01-30T14:32+0300

в абхазии

минздрав абхазии

медицина

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102320/68/1023206890_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_75af6f9ad03c2f4e35bbf01159e00ced.jpg

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Республиканская больница закупила новое оборудование для лаборатории и женской консультации на сумму один миллион 113 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минздрава. Аспиратор применятся в операционных, послеоперационных палатах, палатах реанимации, детской хирургии, ЛОР-кабинетах, стоматологии, родильных отделениях, отделениях для новорожденных.Кроме того, семь бинокулярных электронных микроскопов закуплено для лаборатории медучреждения. Дополнительным оборудованием была обеспечена также женская консультация.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

минздрав абхазии, медицина, абхазия