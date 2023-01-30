Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский Ми-8 и два дрона
16:00 30.01.2023 (обновлено: 16:30 30.01.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
© Sputnik / Константин Михальчевский/
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 205 вертолетов, 2 982 беспилотных летательных аппарата.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два беспилотника, четыре снаряда РСЗО и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная Луганской Народной Республики и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Константиновка, Никольское, Благовещенка Донецкой Народной Республики и Трудолюбимовка Запорожской области", – говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО были перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства HARM в Херсонской области. Также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 73 артиллерийских подразделения противника, а также живую силу и военную технику в 138 районах.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: 381 украинский военный самолет, 205 вертолетов, 2 982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 679 танков и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 962 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 226 единиц специальной военной автомобильной техники.
Кроме того, российской ПВО были перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства HARM в Херсонской области. Также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 73 артиллерийских подразделения противника, а также живую силу и военную технику в 138 районах.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: 381 украинский военный самолет, 205 вертолетов, 2 982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 679 танков и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 962 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 226 единиц специальной военной автомобильной техники.