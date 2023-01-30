https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/rossiyskaya-pvo-za-minuvshie-sutki-sbila-ukrainskiy-mi-8-i-dva-drona-1043857967.html

Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский Ми-8 и два дрона

Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский Ми-8 и два дрона

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 205 вертолетов, 2 982 беспилотных летательных аппарата. 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T16:00+0300

2023-01-30T16:00+0300

2023-01-30T16:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два беспилотника, четыре снаряда РСЗО и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная Луганской Народной Республики и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Константиновка, Никольское, Благовещенка Донецкой Народной Республики и Трудолюбимовка Запорожской области", – говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО были перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства HARM в Херсонской области. Также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 73 артиллерийских подразделения противника, а также живую силу и военную технику в 138 районах.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: 381 украинский военный самолет, 205 вертолетов, 2 982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 679 танков и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 962 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 226 единиц специальной военной автомобильной техники.

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