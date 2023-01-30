https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/shatrov-o-slovakh-trampa-o-yadernoy-voyne-chast-ego-predvybornoy-kampanii-1043844623.html
Шатров о словах Трампа о ядерной войне: часть его предвыборной кампании
Шатров о словах Трампа о ядерной войне: часть его предвыборной кампании
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что поставки западных танков на Украину могут привести к ядерной войне. По словам руководителя экспертного совета... 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T10:10+0300
2023-01-30T10:10+0300
2023-01-30T10:38+0300
радио
подкасты
сша
дональд трамп
выборы
украина
спецоперация
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1d/1043844721_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_043fe8460be230fd21d42285391b7802.jpg
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что поставки западных танков на Украину могут привести к ядерной войне. По словам руководителя экспертного совета российского Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, это высказывание можно расценивать только как часть его предвыборной кампании.Шатров подчеркнул, что, согласно военной доктрине России, она действительно может использовать ядерное оружие, но только в том случае, если под угрозу поставлено само существование страны, коим точно не является поставка нескольких танков Украине.
сша
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1d/1043844721_227:0:2540:1735_1920x0_80_0_0_8ec12f452a4487f99c16ce42a44a975c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, сша, дональд трамп, выборы, украина, спецоперация, россия, нато, аудио
подкасты, сша, дональд трамп, выборы, украина, спецоперация, россия, нато, аудио
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что поставки западных танков на Украину могут привести к ядерной войне. По словам руководителя экспертного совета российского Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, это высказывание можно расценивать только как часть его предвыборной кампании.
"Трамп скорее пугает своих избирателей, показывает им, что Байден поставил ситуацию в мире на грань ядерной войны, что он подвел к пропасти", – сказал он в эфире радио Sputnik.
Шатров подчеркнул, что, согласно военной доктрине России, она действительно может использовать ядерное оружие, но только в том случае, если под угрозу поставлено само существование страны, коим точно не является поставка нескольких танков Украине.