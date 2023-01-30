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Шатров о словах Трампа о ядерной войне: часть его предвыборной кампании

Шатров о словах Трампа о ядерной войне: часть его предвыборной кампании

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что поставки западных танков на Украину могут привести к ядерной войне. По словам руководителя экспертного совета... 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T10:10+0300

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Шатров Шатров

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что поставки западных танков на Украину могут привести к ядерной войне. По словам руководителя экспертного совета российского Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, это высказывание можно расценивать только как часть его предвыборной кампании.Шатров подчеркнул, что, согласно военной доктрине России, она действительно может использовать ядерное оружие, но только в том случае, если под угрозу поставлено само существование страны, коим точно не является поставка нескольких танков Украине.

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