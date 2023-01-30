https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/turpotok-v-abkhaziyu-letom-2023-goda-mozhet-uvelichitsya-na-20-1043853612.html

Турпоток в Абхазию летом 2023 года может увеличиться на 20%

Турпоток в Абхазию летом 2023 года может увеличиться на 20%

Абхазия — один из лидеров раннего бронирования сезона-2023. 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T11:50+0300

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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Турпоток в Абхазию летом 2023 года может увеличиться на 20%, пишет АТОР. Ведущие российские туроператоры сообщают, что спрос на летний отдых в Абхазии по акции раннего бронирования уже вырос в три раза. Есть прогнозы, что свободные места в топовых отелях и пансионатах республики закончатся в марте.Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин назвал причины высокого спроса на отдых в Абхазии:Он также напомнил о небольшом номерном фонде в Абхазии, что также заставляет туристов торопиться с бронированием."В Абхазии ограничен отельный фонд и максимум, который может принять регион, – это 1,5 – 2 млн туристов. Этим летом прогнозируем рост турпотока в Абхазию на уровне 20%, а значит, проблема дефицита мест в гостиницах и пансионатах еще больше усугубится", – отметил Сергей Ромашкин.

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