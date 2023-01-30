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Уровень безработицы в районах Абхазии
Уровень безработицы в районах Абхазии
На расширенном совещании с главами районов президент Аслан Бжания привел статистику по безработице в Абхазии. 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T15:20+0300
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Глава государства поручил правительству: изучить состояние производства и выращивание цитрусовых; ознакомиться с объемами цитрусовых, которые производились в советское время и достичь этих показателей. "Давайте посчитаем, сколько денег туда нужно привлечь, подготовим инвестиционные проекты, посмотрим, у кого эти земли находятся в аренде, подумаем, как им можно помочь. Давайте сделаем так, чтоб наша земля нас кормила более обильно", – сказал он.
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Уровень безработицы в районах Абхазии
15:20 30.01.2023 (обновлено: 16:31 30.01.2023)
На расширенном совещании с главами районов президент Аслан Бжания привел статистику по безработице в Абхазии.
Глава государства поручил правительству: изучить состояние производства и выращивание цитрусовых; ознакомиться с объемами цитрусовых, которые производились в советское время и достичь этих показателей.
"Давайте посчитаем, сколько денег туда нужно привлечь, подготовим инвестиционные проекты, посмотрим, у кого эти земли находятся в аренде, подумаем, как им можно помочь. Давайте сделаем так, чтоб наша земля нас кормила более обильно", – сказал он.