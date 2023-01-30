https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/voz-ostavila-covid-19-v-statuse-globalnoy-pandemii-1043856694.html

ВОЗ оставила COVID-19 в статусе глобальной пандемии

ВОЗ оставила COVID-19 в статусе глобальной пандемии

По мнению специалистов, нет никаких сомнений, что коронавирус останется постоянно действующим патогеном у людей и животных в обозримом будущем. 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T14:00+0300

2023-01-30T14:00+0300

2023-01-30T15:34+0300

воз

мировая пандемия коронавируса covid-19

в мире

медицина

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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 решил 27 января, что COVID-19 по-прежнему является глобальной пандемией, говорится в опубликованном в понедельник заявлении на сайте организации.Комитет считает, что пандемия COVID-19 приближается к критической точке и требует внесения изменений в статусах болезней, прежде чем лишать коронавирус статуса глобальной пандемии.По состоянию на 22 января во всем мире было зарегистрировано более 664 миллионов подтвержденных случаев ковида и более 6,7 миллиона смертей.

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воз, мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, медицина