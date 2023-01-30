https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/voz-ostavila-covid-19-v-statuse-globalnoy-pandemii-1043856694.html
ВОЗ оставила COVID-19 в статусе глобальной пандемии
ВОЗ оставила COVID-19 в статусе глобальной пандемии
По мнению специалистов, нет никаких сомнений, что коронавирус останется постоянно действующим патогеном у людей и животных в обозримом будущем. 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T14:00+0300
2023-01-30T14:00+0300
2023-01-30T15:34+0300
воз
мировая пандемия коронавируса covid-19
в мире
медицина
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 решил 27 января, что COVID-19 по-прежнему является глобальной пандемией, говорится в опубликованном в понедельник заявлении на сайте организации.Комитет считает, что пандемия COVID-19 приближается к критической точке и требует внесения изменений в статусах болезней, прежде чем лишать коронавирус статуса глобальной пандемии.По состоянию на 22 января во всем мире было зарегистрировано более 664 миллионов подтвержденных случаев ковида и более 6,7 миллиона смертей.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
воз, мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, медицина
воз, мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, медицина
ВОЗ оставила COVID-19 в статусе глобальной пандемии
14:00 30.01.2023 (обновлено: 15:34 30.01.2023)
По мнению специалистов, нет никаких сомнений, что коронавирус останется постоянно действующим патогеном у людей и животных в обозримом будущем.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 решил 27 января, что COVID-19 по-прежнему является глобальной пандемией, говорится в опубликованном в понедельник заявлении на сайте организации.
"Генеральный директор ВОЗ согласен с рекомендациями Комитета в отношении продолжающейся пандемии COVID-19 и определяет, что это событие по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC)", – сказано в документе.
Комитет считает, что пандемия COVID-19 приближается к критической точке и требует внесения изменений в статусах болезней, прежде чем лишать коронавирус статуса глобальной пандемии.
По состоянию на 22 января во всем мире было зарегистрировано более 664 миллионов подтвержденных случаев ковида и более 6,7 миллиона смертей.