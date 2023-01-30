https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/zhitelya-krasnodara-zaderzhali-za-vvoz-v-abkhaziyu-narkotika-v-krupnom-razmere-1043862059.html
Жителя Краснодара задержали за ввоз в Абхазию наркотика в крупном размере
Жителя Краснодара задержали за ввоз в Абхазию наркотика в крупном размере
Мужчину задержали на российско-абхазской границе после въезда на территорию республики. 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T19:20+0300
2023-01-30T19:20+0300
2023-01-30T19:20+0300
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Жителя Краснодара Артура Минасяна обвиняют в незаконном ввозе наркотиков в крупном размере в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба МВД.Его обвиняют в незаконных приобретении, хранении, перевозке наркотических средств, а также незаконном ввозе на территорию Абхазии наркотических средств в крупном размере.Возбуждено уголовное дело. Суд заключил задержанного под стражу на 2 месяца.
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абхазия, мвд абхазии, наркотики
абхазия, мвд абхазии, наркотики
Жителя Краснодара задержали за ввоз в Абхазию наркотика в крупном размере
Мужчину задержали на российско-абхазской границе после въезда на территорию республики.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Жителя Краснодара Артура Минасяна обвиняют в незаконном ввозе наркотиков в крупном размере в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
У Минасяна обнаружили и изъяли сильнодействующий наркотик "мефедрон"
Его обвиняют в незаконных приобретении, хранении, перевозке наркотических средств, а также незаконном ввозе на территорию Абхазии наркотических средств в крупном размере.
Возбуждено уголовное дело. Суд заключил задержанного под стражу на 2 месяца.