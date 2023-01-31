https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/gosobvinenie-potrebovalo-zaochno-prigovorit-nevzorova-k-devyati-godam-tyurmy-1043884392.html
Гособвинение потребовало заочно приговорить Невзорова* к девяти годам тюрьмы
Гособвинение потребовало заочно приговорить Невзорова* к девяти годам тюрьмы
Слушания проходят без обвиняемого, его интересы представляет защитник по назначению. 31.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-31T20:45+0300
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2023-01-31T21:00+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Прокурор попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить журналиста Александра Невзорова к девяти годам колонии за дискредитацию российской армии, сообщает РИА Новости.Кроме того, гособвинение потребовало суд запретить Невзорову* четыре года администрировать сайты и другие информационные ресурсы.Согласно версии следствия, в период с 9 марта по 30 мая Невзоров*, находясь за пределами России, выражая несогласие со спецоперацией на Украине, размещал в социальных сетях и на YouTube недостоверную информацию об умышленном уничтожении российскими войсками роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче. Эти обвинения ранее опровергало Министерство обороны России.Вменяемая журналисту статья о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.* Александр Невзоров признан в России СМИ, выполняющим функции иноагента
https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/protiv-rossii-otkryt-vtoroy-front-no-zapad-ne-znaet-kak-ego-prokormit-1042839814.html
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новости, россия
Гособвинение потребовало заочно приговорить Невзорова* к девяти годам тюрьмы
20:45 31.01.2023 (обновлено: 21:00 31.01.2023)
Слушания проходят без обвиняемого, его интересы представляет защитник по назначению.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik.
Прокурор попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить журналиста Александра Невзорова к девяти годам колонии за дискредитацию российской армии, сообщает РИА Новости
.
Кроме того, гособвинение потребовало суд запретить Невзорову* четыре года администрировать сайты и другие информационные ресурсы.
Согласно версии следствия, в период с 9 марта по 30 мая Невзоров*, находясь за пределами России, выражая несогласие со спецоперацией на Украине, размещал в социальных сетях и на YouTube недостоверную информацию об умышленном уничтожении российскими войсками роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче. Эти обвинения ранее опровергало Министерство обороны России.
Вменяемая журналисту статья о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
* Александр Невзоров признан в России СМИ, выполняющим функции иноагента