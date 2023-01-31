https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/kruglyy-stol-po-voprosu-biznes-sotrudnichestva-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-proshel-v-sukhume-1043886770.html

Круглый стол по вопросу бизнес-сотрудничества между Абхазией и Россией прошел в Сухуме

Круглый стол по вопросу бизнес-сотрудничества между Абхазией и Россией прошел в Сухуме

Во встрече приняли участие торгпред России в Абхазии Залина Кобесова, глава представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов, сотрудники... 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T22:29+0300

2023-01-31T22:29+0300

2023-01-31T22:29+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Круглый стол по теме "Экономическое сотрудничество. Соотечественники и регионы России" прошел в Доме Москвы в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества в Абхазии. Кроме того, была рассмотрена идея подключения к Всероссийской программе по развитию молодежного предпринимательства и участия представителей КСОРС (организации Координационного Союза русских соотечественников) и бизнеса Абхазии в Международном деловом форуме соотечественников, проживающих за рубежом.Также для выработки конкретных шагов по укреплению взаимодействия абхазской общины соотечественников с регионами России, было принято решение о создании Делового совета при КСОРС.

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