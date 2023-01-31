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Новый график веерных отключений ввели в Абхазии

Новый график веерных отключений ввели в Абхазии

Ограничения коснутся всех категорий потребителей, так как отключаться будут не отдельные подстанции, а высоковольтные линии. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

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черноморэнерго

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Новый график ограничений на подачу электричества будет введен в Абхазии с 1 февраля, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Сообщается, что объем электроэнергии, поставляемый по перетоку из России в феврале, составляет 190 миллионов кВт⋅ч. Это меньше объема в 250 миллионов кВт⋅ч, поставленного в январе, при том, что уровень потребления сохраняется и составляет свыше 11 миллионов кВт⋅ч в сутки.Кроме того, график отключений вводится и для абонентов, питающихся от ИнгурГЭС. Это обусловлено критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище, составляющим 410 метров и маленьким объемом притока воды - порядка 25м³.

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