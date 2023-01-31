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Новый график веерных отключений ввели в Абхазии
Новый график веерных отключений ввели в Абхазии
Ограничения коснутся всех категорий потребителей, так как отключаться будут не отдельные подстанции, а высоковольтные линии. 31.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-31T20:22+0300
2023-01-31T20:22+0300
2023-01-31T20:22+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
новости
черноморэнерго
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Новый график ограничений на подачу электричества будет введен в Абхазии с 1 февраля, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Сообщается, что объем электроэнергии, поставляемый по перетоку из России в феврале, составляет 190 миллионов кВт⋅ч. Это меньше объема в 250 миллионов кВт⋅ч, поставленного в январе, при том, что уровень потребления сохраняется и составляет свыше 11 миллионов кВт⋅ч в сутки.Кроме того, график отключений вводится и для абонентов, питающихся от ИнгурГЭС. Это обусловлено критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище, составляющим 410 метров и маленьким объемом притока воды - порядка 25м³.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Новый график веерных отключений ввели в Абхазии
Ограничения коснутся всех категорий потребителей, так как отключаться будут не отдельные подстанции, а высоковольтные линии.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Новый график ограничений на подачу электричества будет введен в Абхазии с 1 февраля, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Сообщается, что объем электроэнергии, поставляемый по перетоку из России в феврале, составляет 190 миллионов кВт⋅ч. Это меньше объема в 250 миллионов кВт⋅ч, поставленного в январе, при том, что уровень потребления сохраняется и составляет свыше 11 миллионов кВт⋅ч в сутки.
Кроме того, график отключений вводится и для абонентов, питающихся от ИнгурГЭС. Это обусловлено критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище, составляющим 410 метров и маленьким объемом притока воды - порядка 25м³.