Редкий двухтомник "Исследование Кавказа" был подарен Нацбиблиотеке Абхазии
22:48 31.01.2023 (обновлено: 23:07 31.01.2023)
© Foto / Национальная Библиотека Республики АбхазияДвухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
"Исследование Кавказа" было написано Дугласом Фрешфильдом, в свое время покорившим пики Эльбруса и Ушбы, и выпущено в двух томах в 1896 году.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Двухтомник на английском языке "Исследование Кавказа" был подарен Национальной библиотеке Абхазии имени Папаскир британским лингвистом и кавказоведом Джорджем Хьюиттом. Об этом сообщается в социальных сетях Нацбиблиотеки.
В своем письме Хьюитт сообщил, что узнал об этой работе из небольшой статьи покойного британского дипломата и историка, изучавшего Южный Кавказ Уильяма Аллена, который передал экземпляр "Исследования Кавказа" Местийскому музею в Сванетии.
"И я для себя решил, что когда-нибудь найду деньги для того, чтобы приобрести свои собственные копии этой заслуженной знаменитой работы. У меня ушло несколько лет для того, чтобы отследить, где продается копия, которая была бы мне по карману," - написал Хьюитт.
© Foto / Национальная Библиотека Республики АбхазияДвухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
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© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Двухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
© Foto / Национальная Библиотека Республики АбхазияДвухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
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© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Двухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
© Foto / Национальная Библиотека Республики АбхазияДвухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
3/3
© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Двухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
1/3
© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Двухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
2/3
© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Двухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
3/3
© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Двухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
После покупки ценного экземляра профессор и его жена Заира решили приобрести еще одну копию, которую и вручили Национальной библиотеке.
Хьюитт подчеркивает, что во втором томе есть глава "Одиночество Абхазии", в которой рассказывается о стране, большая часть которой была отправлена в Турцию в качестве махаджиров.
28 мая 2022, 15:08