https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/redkiy-dvukhtomnik-issledovanie-kavkaza-byl-podaren-natsbiblioteke-abkhazii-1043886919.html

Редкий двухтомник "Исследование Кавказа" был подарен Нацбиблиотеке Абхазии

Редкий двухтомник "Исследование Кавказа" был подарен Нацбиблиотеке Абхазии

"Исследование Кавказа" было написано Дугласом Фрешфильдом, в свое время покорившим пики Эльбруса и Ушбы, и выпущено в двух томах в 1896 году. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T22:48+0300

2023-01-31T22:48+0300

2023-01-31T23:07+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Двухтомник на английском языке "Исследование Кавказа" был подарен Национальной библиотеке Абхазии имени Папаскир британским лингвистом и кавказоведом Джорджем Хьюиттом. Об этом сообщается в социальных сетях Нацбиблиотеки.В своем письме Хьюитт сообщил, что узнал об этой работе из небольшой статьи покойного британского дипломата и историка, изучавшего Южный Кавказ Уильяма Аллена, который передал экземпляр "Исследования Кавказа" Местийскому музею в Сванетии."И я для себя решил, что когда-нибудь найду деньги для того, чтобы приобрести свои собственные копии этой заслуженной знаменитой работы. У меня ушло несколько лет для того, чтобы отследить, где продается копия, которая была бы мне по карману," - написал Хьюитт. После покупки ценного экземляра профессор и его жена Заира решили приобрести еще одну копию, которую и вручили Национальной библиотеке. Хьюитт подчеркивает, что во втором томе есть глава "Одиночество Абхазии", в которой рассказывается о стране, большая часть которой была отправлена в Турцию в качестве махаджиров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/puteshestvie-v-proshloe-abkhaziya-glazami-dyubua-de-monpere-1039291496.html

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