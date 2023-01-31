Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/redkiy-dvukhtomnik-issledovanie-kavkaza-byl-podaren-natsbiblioteke-abkhazii-1043886919.html
Редкий двухтомник "Исследование Кавказа" был подарен Нацбиблиотеке Абхазии
Редкий двухтомник "Исследование Кавказа" был подарен Нацбиблиотеке Абхазии
"Исследование Кавказа" было написано Дугласом Фрешфильдом, в свое время покорившим пики Эльбруса и Ушбы, и выпущено в двух томах в 1896 году. 31.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-31T22:48+0300
2023-01-31T23:07+0300
в абхазии
абхазия
новости
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1f/1043885995_0:495:1440:1305_1920x0_80_0_0_09d4892a10153406b4d76a96e57693ac.jpg
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Двухтомник на английском языке "Исследование Кавказа" был подарен Национальной библиотеке Абхазии имени Папаскир британским лингвистом и кавказоведом Джорджем Хьюиттом. Об этом сообщается в социальных сетях Нацбиблиотеки.В своем письме Хьюитт сообщил, что узнал об этой работе из небольшой статьи покойного британского дипломата и историка, изучавшего Южный Кавказ Уильяма Аллена, который передал экземпляр "Исследования Кавказа" Местийскому музею в Сванетии."И я для себя решил, что когда-нибудь найду деньги для того, чтобы приобрести свои собственные копии этой заслуженной знаменитой работы. У меня ушло несколько лет для того, чтобы отследить, где продается копия, которая была бы мне по карману," - написал Хьюитт. После покупки ценного экземляра профессор и его жена Заира решили приобрести еще одну копию, которую и вручили Национальной библиотеке. Хьюитт подчеркивает, что во втором томе есть глава "Одиночество Абхазии", в которой рассказывается о стране, большая часть которой была отправлена в Турцию в качестве махаджиров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/puteshestvie-v-proshloe-abkhaziya-glazami-dyubua-de-monpere-1039291496.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1f/1043885995_0:360:1440:1440_1920x0_80_0_0_94fab17630d6c553e21a218637249e3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, история
абхазия, новости, история

Редкий двухтомник "Исследование Кавказа" был подарен Нацбиблиотеке Абхазии

22:48 31.01.2023 (обновлено: 23:07 31.01.2023)
© Foto / Национальная Библиотека Республики АбхазияДвухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
Двухтомник на английском языке Исследования Кавказа - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2023
© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Подписаться на
НовостиTelegram
"Исследование Кавказа" было написано Дугласом Фрешфильдом, в свое время покорившим пики Эльбруса и Ушбы, и выпущено в двух томах в 1896 году.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Двухтомник на английском языке "Исследование Кавказа" был подарен Национальной библиотеке Абхазии имени Папаскир британским лингвистом и кавказоведом Джорджем Хьюиттом. Об этом сообщается в социальных сетях Нацбиблиотеки.
В своем письме Хьюитт сообщил, что узнал об этой работе из небольшой статьи покойного британского дипломата и историка, изучавшего Южный Кавказ Уильяма Аллена, который передал экземпляр "Исследования Кавказа" Местийскому музею в Сванетии.
"И я для себя решил, что когда-нибудь найду деньги для того, чтобы приобрести свои собственные копии этой заслуженной знаменитой работы. У меня ушло несколько лет для того, чтобы отследить, где продается копия, которая была бы мне по карману," - написал Хьюитт.
© Foto / Национальная Библиотека Республики АбхазияДвухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
Двухтомник на английском языке Исследования Кавказа - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Двухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
© Foto / Национальная Библиотека Республики АбхазияДвухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
Двухтомник на английском языке Исследования Кавказа - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Двухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
© Foto / Национальная Библиотека Республики АбхазияДвухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
Двухтомник на английском языке Исследования Кавказа - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Двухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
1/3
© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Двухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
2/3
© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Двухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
3/3
© Foto / Национальная Библиотека Республики Абхазия
Двухтомник на английском языке "Исследования Кавказа"
После покупки ценного экземляра профессор и его жена Заира решили приобрести еще одну копию, которую и вручили Национальной библиотеке.
Хьюитт подчеркивает, что во втором томе есть глава "Одиночество Абхазии", в которой рассказывается о стране, большая часть которой была отправлена в Турцию в качестве махаджиров.
Атлас Путешествие по Кавказу Дюбуа де Монпере - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2022
В Абхазии
Путешествие в прошлое: Абхазия глазами Дюбуа де Монпере
28 мая 2022, 15:08
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0