https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/romashkin-o-prognozakh-turpotoka-v-abkhaziyu-v-2023-godu-nesomnenno-budet-rekordnyy-1043855685.html
Ромашкин о прогнозах турпотока в Абхазию в 2023 году: несомненно, будет рекордный
Ромашкин о прогнозах турпотока в Абхазию в 2023 году: несомненно, будет рекордный
О ранних продажах путевок в Абхазию на летний сезон, а также о том, насколько востребовано направление и какое количество туристов ожидается в этом году, своим... 31.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-31T10:43+0300
2023-01-31T10:43+0300
2023-01-31T11:48+0300
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Ромашкин о прогнозах турпотока в Абхазию в 2023 году: несомненно, будет рекордный
Ромашкин о прогнозах турпотока в Абхазию в 2023 году: несомненно, будет рекордный
Продажи на лето в Абхазию идут на 50% лучше, чем год назад, мы сейчас уже видим, что некоторые категории номеров, некоторые отели становятся для туристов труднодоступны, сказал Ромашкин в интервью радио."Сезон, несомненно, будет рекордный. Лучше, чем сезон 2022 года. Абхазия выигрывает благодаря двум обстоятельствам: она дешевле чем, Краснодарский край, и мы видим, что последние пять-семь лет наши туристы хотят нешумного, спокойного отдыха. Широкие абхазские пляжи не идут ни в какое сравнение с заполненными пляжами Адлера в сезон", – отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России.По прогнозу Сергея Ромашкина в 2023 году Абхазию посетят 2-2,5 миллиона туристов."В Абхазии уже сложился дефицит мест. Поток растет быстрее, чем предложение отелей, и тот, кто столкнулся с отсутствием мест в прошлом году, он будет бронировать раньше", – сказал Ромашкин.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турпоток, отдых в абхазии, аудио
подкасты, турпоток, отдых в абхазии, аудио
Ромашкин о прогнозах турпотока в Абхазию в 2023 году: несомненно, будет рекордный
10:43 31.01.2023 (обновлено: 11:48 31.01.2023)
О ранних продажах путевок в Абхазию на летний сезон, а также о том, насколько востребовано направление и какое количество туристов ожидается в этом году, своим прогнозом в эфире радио Sputnik поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
Продажи на лето в Абхазию идут на 50% лучше, чем год назад, мы сейчас уже видим, что некоторые категории номеров, некоторые отели становятся для туристов труднодоступны, сказал Ромашкин в интервью радио.
"Сезон, несомненно, будет рекордный. Лучше, чем сезон 2022 года. Абхазия выигрывает благодаря двум обстоятельствам: она дешевле чем, Краснодарский край, и мы видим, что последние пять-семь лет наши туристы хотят нешумного, спокойного отдыха. Широкие абхазские пляжи не идут ни в какое сравнение с заполненными пляжами Адлера в сезон", – отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России.
По прогнозу Сергея Ромашкина в 2023 году Абхазию посетят 2-2,5 миллиона туристов.
"В Абхазии уже сложился дефицит мест. Поток растет быстрее, чем предложение отелей, и тот, кто столкнулся с отсутствием мест в прошлом году, он будет бронировать раньше", – сказал Ромашкин.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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