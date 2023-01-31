https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/sgb-abkhazii-proveryaet-sluzhbu-sudebnykh-ispolniteley-1043864720.html

СГБ Абхазии проверяет Службу судебных исполнителей

СГБ Абхазии проверяет Службу судебных исполнителей

Служба государственной безопасности проверяет сведения о незаконных действиях судебных исполнителей. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. СГБ Абхазии проводит проверку в Службе судебных исполнителей Министерства юстиции, сообщает пресс-служба Минюста.Сообщается, что проверка ведется "в рамках оперативной информации по пресечению возможных незаконных действий со стороны судебных исполнителей". Руководство министерства оказывает все необходимое содействие для проведения проверки в полном объеме.

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