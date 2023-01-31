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СГБ Абхазии проверяет Службу судебных исполнителей
СГБ Абхазии проверяет Службу судебных исполнителей
Служба государственной безопасности проверяет сведения о незаконных действиях судебных исполнителей. 31.01.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. СГБ Абхазии проводит проверку в Службе судебных исполнителей Министерства юстиции, сообщает пресс-служба Минюста.Сообщается, что проверка ведется "в рамках оперативной информации по пресечению возможных незаконных действий со стороны судебных исполнителей". Руководство министерства оказывает все необходимое содействие для проведения проверки в полном объеме.
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СГБ Абхазии проверяет Службу судебных исполнителей

09:00 31.01.2023 (обновлено: 10:22 31.01.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗаседание
Заседание - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Служба государственной безопасности проверяет сведения о незаконных действиях судебных исполнителей.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. СГБ Абхазии проводит проверку в Службе судебных исполнителей Министерства юстиции, сообщает пресс-служба Минюста.
Сообщается, что проверка ведется "в рамках оперативной информации по пресечению возможных незаконных действий со стороны судебных исполнителей".
Руководство министерства оказывает все необходимое содействие для проведения проверки в полном объеме.
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