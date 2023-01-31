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https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/solnechnyy-yanvar-kraski-zimy-v-abkhazii-1043877921.html
Солнечный январь: краски зимы в Абхазии
Солнечный январь: краски зимы в Абхазии
В фотоленте Sputnik абхазский январь – яркий, солнечный, наполненный улыбками и прогулками по набережной. 31.01.2023, Sputnik Абхазия
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Первый месяц года в Абхазии выдался солнечным. Дневная температура практически не понижались ниже уровня в +6 градусов, а на минусовые показатели не было и намека.Избалованные солнцем сухумчане не сильно удивлены, но рады представившейся возможности провести перерыв в прибрежных кафе, прогуляться с детьми по городским улочкам и просто попить кофе сидя на лавочке с видом на море и под звук чаек. Туристы и вовсе счастливы. Пусть в море не искупаешься, но погода располагает к экскурсиям и прогулкам.
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фото , фото, абхазия, мультимедиа, сухум
фото , фото, абхазия, мультимедиа, сухум

Солнечный январь: краски зимы в Абхазии

19:20 31.01.2023 (обновлено: 19:51 31.01.2023)
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НовостиTelegram
В фотоленте Sputnik абхазский январь – яркий, солнечный, наполненный улыбками и прогулками по набережной.
Первый месяц года в Абхазии выдался солнечным. Дневная температура практически не понижались ниже уровня в +6 градусов, а на минусовые показатели не было и намека.
Избалованные солнцем сухумчане не сильно удивлены, но рады представившейся возможности провести перерыв в прибрежных кафе, прогуляться с детьми по городским улочкам и просто попить кофе сидя на лавочке с видом на море и под звук чаек.
Туристы и вовсе счастливы. Пусть в море не искупаешься, но погода располагает к экскурсиям и прогулкам.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй месяц зимы в Абхазии выдался на удивление солнечным.

Второй месяц зимы в Абхазии выдался на удивление солнечным. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй месяц зимы в Абхазии выдался на удивление солнечным.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума многолюдно. Жители столицы, избалованные солнцем, не могут нарадоваться возможности прогуляться и попить кофе в прибрежных кафе.

На набережной Сухума многолюдно. Жители столицы, избалованные солнцем, не могут нарадоваться возможности прогуляться и попить кофе в прибрежных кафе. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума многолюдно. Жители столицы, избалованные солнцем, не могут нарадоваться возможности прогуляться и попить кофе в прибрежных кафе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Много в Сухуме и туристов, которые "бегут" от минусовых температур и заснеженных пейзажей.

Много в Сухуме и туристов, которые &quot;бегут&quot; от минусовых температур и заснеженных пейзажей. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Много в Сухуме и туристов, которые "бегут" от минусовых температур и заснеженных пейзажей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Рыбаки довольны - наконец-то можно выйти на "охоту" за барабулькой

Рыбаки довольны - наконец-то можно выйти на &quot;охоту&quot; за барабулькой - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Рыбаки довольны - наконец-то можно выйти на "охоту" за барабулькой

© Sputnik / Томас Тхайцук

Единственный минус солнечной зимы – яркие пейзажи за окном мешают сконцентрироваться на выполнении рабочих поручений.

Единственный минус солнечной зимы – яркие пейзажи за окном мешают сконцентрироваться на выполнении рабочих поручений. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Единственный минус солнечной зимы – яркие пейзажи за окном мешают сконцентрироваться на выполнении рабочих поручений.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Стильные жители столицы могут выгулять свои "луки", а не скрывать их под пуховиками-одеялами.

Стильные жители столицы могут выгулять свои &quot;луки&quot;, а не скрывать их под пуховиками-одеялами. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Стильные жители столицы могут выгулять свои "луки", а не скрывать их под пуховиками-одеялами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для кого-то зима даже слишком теплая, зато погода - в самый раз для пробежки с видом на море.

Для кого-то зима даже слишком теплая, зато погода - в самый раз для пробежки с видом на море. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для кого-то зима даже слишком теплая, зато погода - в самый раз для пробежки с видом на море.

© Sputnik / Томас Тхайцук

От плюсовых температур растения расцветают раньше времени.

От плюсовых температур растения расцветают раньше времени. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

От плюсовых температур растения расцветают раньше времени.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Нужно успеть надышаться свежим морским воздухом и погреться на солнышке, ведь синоптики обещают, что февраль выдастся не таким теплым.

Нужно успеть надышаться свежим морским воздухом и погреться на солнышке, ведь синоптики обещают, что февраль выдастся не таким теплым. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Нужно успеть надышаться свежим морским воздухом и погреться на солнышке, ведь синоптики обещают, что февраль выдастся не таким теплым.

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