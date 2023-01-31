https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/solnechnyy-yanvar-kraski-zimy-v-abkhazii-1043877921.html

Солнечный январь: краски зимы в Абхазии

Солнечный январь: краски зимы в Абхазии

В фотоленте Sputnik абхазский январь – яркий, солнечный, наполненный улыбками и прогулками по набережной. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

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Первый месяц года в Абхазии выдался солнечным. Дневная температура практически не понижались ниже уровня в +6 градусов, а на минусовые показатели не было и намека.Избалованные солнцем сухумчане не сильно удивлены, но рады представившейся возможности провести перерыв в прибрежных кафе, прогуляться с детьми по городским улочкам и просто попить кофе сидя на лавочке с видом на море и под звук чаек. Туристы и вовсе счастливы. Пусть в море не искупаешься, но погода располагает к экскурсиям и прогулкам.

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